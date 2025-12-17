NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la semana 16 de la NFL?

Más Información
Este jueves se abre el telón de la antepenúltima jornada en la NFL con un duelo con sabor a playoffs entre los Seahawks de Seattle y los Rams de Los Ángeles en Lumen Field. Con el título divisional del Oeste en la Conferencia Nacional, este choque es garantía de espectáculo.
También habrá dos partidos en sábado, antes de dar paso a la jornada dominical y de lunes por la noche.
Los primeros en tomar acción el sábado serán los Eagles de Filadelfia y los Commanders de Washington. Los campeones vigentes quieren llegar a 10 victorias en la temporada después de la paliza a los Raiders.
Después, el clásico más antiguo de la NFL se llevará a cabo con la cima del Norte en la NFC en juego entre Packers y Bears.
El domingo los reflectores se los llevarán los Bucs y Panthers, así como Jaguars vs Broncos, Steelers vs Lions y el Sunday Night Football entre Patriots y Ravens.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA SEMANA 16 DE LA NFL?
Jueves 18 de diciembre
- Los Ángeles Rams vs Seattle Seahawks a las 19:15 horas por FOX Sports
Sábado 20 de diciembre
- Philadelphia Eagles vs Washington Commanders a las 16:00 horas por NFL Game Pass
- Green Bay Packers vs Chicago Bears a las 19:20 horas por NFL Game Pass
Domingo 21 de diciembre
- Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins a las 12:00 horas por FOX Sports
- Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers a las 12:00 horas por FOX Sports
- Buffalo Bills vs Cleveland Browns a las 12:00 horas por NFL Game Pass
- Los Ángeles Chargers vs Dallas Cowboys a las 12:00 horas por Canal 5
- New York Jets vs New Orleans Saints a las 12:00 horas por NFL Game Pass
- Minnesota Vikings vs New York Giants a las 12:00 horas por NFL Game Pass
- Kansas City Chiefs vs Tennessee Titans a las 12:00 horas por NFL Game Pass
- Atlanta Falcons vs Arizona Cardinals a las 15:05 horas por NFL Game Pass
- Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos a las 15:05 horas por FOX Sports
- Pittsburgh Steelers vs Detroit Lions a las 15:25 horas por Canal 5
- Las Vegas Raiders vs Houston Texans a las 15:25 horas por FOX Sports
- New England Patriots vs Baltimore Ravens a las 19:20 horas por ESPN y Disney+
Lunes 22 de diciembre
- San Francisco 49ers vs Indianapolis Colts a las 19:15 horas por ESPN y Disney+
