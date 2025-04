Los Diablos Rojos del México quieren retribuirle a Alfredo Harp Helú; buscan el bicampeonato de la LMB

Lorenzo Bundy cubrió la primera base de los Diablos Rojos del México durante la década de los 80 (1984-88) y el cariño que tomó por la organización lo motivó a volver, como manager.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el timonel de los actuales campeones de la Liga Mexicana de Beisbol reveló quién lo motivó a llegar a Ciudad de México a dirigir una organización con gran urgencia de lograr el campeonato.

Alfredo Harp Helú, dueño del equipo, fue quien inspiró a Bundy a tomar una misión por demás difícil. El estratega rememoró las primeras interacciones con el empresario, quien lo recordó de sus años como pelotero.

“Yo no jugué para el señor Harp. Cuando regresé a la Liga Mexicana, en 2019, tuve la oportunidad de conocerlo en Oaxaca. Me dio la mano y me dijo ‘Lorenzo, usted no cambió nada. Yo recuerdo cuando usted estaba jugando’”, contó el estadounidense. “Es un fanático del beisbol”.

El respeto y admiración que ambos se tienen ha creado en el manager escarlata una encomienda personal. Si bien, ha confesado que no hay presión por conseguir un campeonato, la lealtad con el contador público lo compromete a lograrlo otra vez.

“Yo sabía que los Diablos tenían mucho sin ganar un campeonato”, cuenta Bundy. “Mi meta, al llegar aquí, era ganar un campeonato para el señor Harp, porque ya no es un niño, tiene sus 81 años. Hoy, quiero ganar otro para el señor Harp”.