Lorenzo Bundy, manager de los Diablos Rojos del México, niega presión por el Bi; hoy se presentan en el Infierno

Los Diablos Rojos del México abren hoy una temporada muy especial, la número 100 en la Liga Mexicana de Beisbol... Y lo harán en su casa, el estadio Alfredo Harp Helú.

Lorenzo Bundy, manager del conjunto escarlata, platicó con EL UNIVERSAL Deportes a horas de iniciar la defensa del campeonato. Respecto a si el escenario que involucra el centenario del circuito (además del 85 aniversario de la organización) genera presión, el timonel fue contundente:

“Para mí, no. Nosotros sabemos lo que podemos hacer, conocemos la habilidad del equipo. Ganar un campeonato no es fácil, repetirlo es aún más difícil. Tenemos la gente necesaria para lograr cosas. La presión llega cuando no estás preparado, pero mi gente va a estar preparada; entonces, para mí no hay presión”. El año anterior, el nacido en Filadelfia llegó para tomar el mando de los Pingos y, en su primera campaña logró romper la sequía escarlata de una década sin campeonatos. La encomienda, desde que asumió el cargo, fue devolver a los Diablos Rojos del México a los planos estelares.

“Nuestros aficionados apoyan mucho al equipo, eso me ayuda a motivar a los peloteros. Sabemos que nuestros fanáticos son ganadores, están acostumbrados a ver ganar a sus Diablos y nosotros sabemos el compromiso que tenemos con ellos”, agregó Bundy.

Esta noche, la defensa escarlata comienza con el Opening Day de la LMB. El estadio Alfredo Harp Helú será sede del duelo contra los Leones de Yucatán.