Los Ángeles Dodgers se coronan bicampeones de la Serie Mundial tras derrotar a Blue Jays

En cuanto hizo contacto con la pelota, Alejandro Kirk supo que todo había terminado. Corrió hacia la ptimera base para cumplir con el protocolo, pero una rola del catcher mexicano para doble play otorgó a los Dodgers de Los Ángeles el bicampeonato en las Grandes Ligas.

Los californianos viajaron a Canadá sin margen de error, obligados a ganar dos partidos como visitantes para ser el primer equipo que repite títulos en el Big Show desde 2000. Lo hicieron.

Respaldaron su éxito en el sobrenatural brazo de Yoshinobu Yamamoto, porque es la única forma de describir lo hecho por el estelar lanzador japonés.

Es cierto, el catcher Will Smith pegó el cuadrangular que dio a los Dodgers la ventaja definitiva en el séptimo juego del Clásico de Otoño (5-4), pero Yamamoto fue quien se adueñó del Rogers Centre.

Los Dodgers obtuvieron tres de sus cuatro victorias en Canadá. Todas, con Yamamoto en rol estelar (tres victorias).

Las dos primeras como abridor, la del juego definitivo como relevo, un día después de haber realizado 93 lanzamientos para mantener a Los Ángeles en la pelea.

Noveno título en la historia de la franquicia, tercero durante los más recientes seis años, porque ha dejado de ser equipo con ilusiones tan grandes como sus decepciones.

Con la cartera abierta, los Dodgers son la nueva dinastía en Las Mayores. Empataron en campeonatos a los Athletics y los Red Sox, además de colocarse a dos de los Cardinals, sublíderes históricos.

A diferencia del rival, ellos sí tienen linaje.