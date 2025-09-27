Lluvia define a la luchadora mexicana y asegura que es la mejor del mundo

Con cada vez más miradas sobre la lucha libre mexicana en el extranjero, no es sorpresa que los fanáticos de todo el mundo reconozcan la calidad y el talento de las gladiadoras.

Las estetas, quienes buscan siempre innovar y dejar todo en el ring, toman de ese respaldo de los fanáticos la fuerza para continuar y seguir rompiendo barreras.

Cualquier barrera.

Para Lluvia, una gladiadora que conoce de cerca el rigor del entrenamiento y la pasión del cuadrilátero, no hay duda al recalcar que el más grande talento en la categoría femenil se encuentra en México. “Es una gran responsabilidad salir al extranjero y demostrar en Japón o Estados Unidos que la mejor lucha libre es la mexicana. Tenemos escuela en lo técnico y lo aéreo, eso nos hace diferentes; por eso los de fuera, ellos y ellas vienen aquí a aprender”.

La enmascarada, quien ha vivido una transformación en las condiciones para trabajar, habló de esos cambios que han mejorado las oportunidades. “Las luchadoras han cambiado, ya no son lo mismo de hace años: desde el físico, los equipos o las técnicas. Hemos evolucionado, las nuevas generaciones van empujando y van por esa línea de sumar respeto a la categoría”, explicó.

Lluvia, quien formará parte del Grand Prix de Amazonas, uno de los eventos más importantes de la compañía mexicana, pidió seguir muy de cerca a una de sus compañeras, quien, en su opinión, tiene todo para ser una gran figura.

“Entre el gran talento que tenemos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, una de las jóvenes que destaca por hacer las cosas bien y por su disciplina es Olympia, la hija del Valiente, no hay que perderla”, finalizó. Leobardo Vázquez H.