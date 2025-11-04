Liverpool vs Real Madrid EN VIVO - Jornada 4 de la Champions League; sigue AQUÍ todas las acciones

Más Información
El Maratón Mérida Banorte 2026, listo para recibir a miles de atletas en un evento lleno de historia y cultura
Liverpool vs Real Madrid: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 de Champions League, HOY, martes 4 de noviembre
El Real Madrid jugará con Eduardo Camavinga como titular contra el Liverpool en Anfield, en actividad de la Jornada 4 de la Champions League.
Ante la baja del argentino Franco Mastantuono, Xabi Alonso ha optado por poner a Camavinga en el centro del campo junto a Thouchameni y Bellingham, mientras que Arda Güler sube como atancate.
El lateral derecho lo ocupará el uruguayo Federico Valverde y Trent Alexander-Arnold tendrá que esperar en el banquillo.
La alineación completa del Madrid es Thibaut Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Mbappé y Arda Güler.
Por su parte, el Liverpool saldrá con Giorgio Mamardashvili en portería, Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk y Andy Robertson, en defensa; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai en el centro del campo, y Mohamed Salah, Wirtz y Hugo Ekitike, arriba.
Lee también Guillermo Ochoa, impactado ante el nivel del futbol de Chipre: “No es una liga fácil”
Noticias según tus intereses
[Publicidad]