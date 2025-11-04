Liverpool vs Real Madrid EN VIVO - Jornada 4 de la Champions League; sigue AQUÍ todas las acciones

El Real Madrid jugará con Eduardo Camavinga como titular contra el Liverpool en Anfield, en actividad de la Jornada 4 de la Champions League.

Ante la baja del argentino Franco Mastantuono, Xabi Alonso ha optado por poner a Camavinga en el centro del campo junto a Thouchameni y Bellingham, mientras que Arda Güler sube como atancate.

El lateral derecho lo ocupará el uruguayo Federico Valverde y Trent Alexander-Arnold tendrá que esperar en el banquillo.

La alineación completa del Madrid es Thibaut Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Mbappé y Arda Güler.

Por su parte, el Liverpool saldrá con Giorgio Mamardashvili en portería, Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk y Andy Robertson, en defensa; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai en el centro del campo, y Mohamed Salah, Wirtz y Hugo Ekitike, arriba.

