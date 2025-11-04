Más Información

Liverpool vs Real Madrid EN VIVO - Jornada 4 de la Champions League; sigue AQUÍ todas las acciones

Liverpool vs Real Madrid EN VIVO - Jornada 4 de la Champions League; sigue AQUÍ todas las acciones

El Maratón Mérida Banorte 2026, listo para recibir a miles de atletas en un evento lleno de historia y cultura

El Maratón Mérida Banorte 2026, listo para recibir a miles de atletas en un evento lleno de historia y cultura

¿Quién es Patricio De Nigris, el hijo de Aldo que metió el gol de México en el Mundial Sub 17?

¿Quién es Patricio De Nigris, el hijo de Aldo que metió el gol de México en el Mundial Sub 17?

Liverpool vs Real Madrid: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 de Champions League, HOY, martes 4 de noviembre

Liverpool vs Real Madrid: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 de Champions League, HOY, martes 4 de noviembre

México cae en su debut en el Mundial Sub 17 frente a Corea del Sur

México cae en su debut en el Mundial Sub 17 frente a Corea del Sur

El Real Madrid jugará con Eduardo Camavinga como titular contra el Liverpool en Anfield, en actividad de la .

Ante la baja del argentino Franco Mastantuono, Xabi Alonso ha optado por poner a Camavinga en el centro del campo junto a Thouchameni y Bellingham, mientras que Arda Güler sube como atancate.

El lateral derecho lo ocupará el uruguayo Federico Valverde y tendrá que esperar en el banquillo.

La alineación completa del Madrid es Thibaut Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Mbappé y Arda Güler.

Por su parte, el Liverpool saldrá con Giorgio Mamardashvili en portería, Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk y Andy Robertson, en defensa; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai en el centro del campo, y Mohamed Salah, Wirtz y Hugo Ekitike, arriba.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS