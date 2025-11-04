Liverpool vs Real Madrid: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 de Champions League, HOY, martes 4 de noviembre

El Real Madrid regresa a Anfield un año después en una situación diferente. Con ganas de revancha, tras sentir el pasado curso una distancia con el Liverpool, en aquel momento un equipo sin freno, que se confirmó posteriormente en la eliminatoria de cuartos de final ante otro equipo inglés, el Arsenal, con los dos partidos perdidos que dieron forma a la eliminación.

Se quitó de encima Xabi el estigma de que fallaba en los días grandes. El triunfo del clásico dejó atrás las goleadas sufridas ante PSG, en el Mundial de Clubes en verano, y frente al Atlético de Madrid en LaLiga.

El Liverpool en su templo es un nuevo lugar de donde salir reforzado. Un escenario donde es querido por la huella imborrable que dejó como futbolista 'red'.

También regresa a la que fue su casa durante toda su carrera Trent Alexander-Arnold, apenas cinco meses después de tomar la difícil decisión de volar para vivir nuevas aventuras en el Real Madrid.

PSG vs Bayern Munich, otro choque entre colosos

¿Es posible ver en estos momentos un partido de clubes más apasionante? El campeón europeo París Saint-Germain recibe el martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones a un Bayern de Múnich imparable, que no deja de asombrar y de batir récords.

Ambos son los vigentes campeones de sus países, Francia y Alemania, y los dos lideran actualmente esas ligas. En la clasificación del grupo único de la Champions están igualados en la cima de la tabla de 36 equipos con un pleno de 9 puntos y una diferencia de +10 goles.

El liderato es para el PSG, pero únicamente porque ha marcado un gol más que el Bayern en esas tres primeras jornadas, un total de 13 por 12 de su rival.

¿Cuándo y dónde ver la Champions League?

Con estos compromisos comienza la Jornada 4 de la Champions League, llegando a la mitad de esta primera ronda del nuevo formato.