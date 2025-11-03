Trent Alexander-Arnold dedica emotivo mensaje a Diogo Jota en su regreso a Anfield

Uno de los momentos más trágicos de este verano en el mundo del futbol fue el repentino fallecimiento de Diogo Jota, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en Cernadilla, Zamora (España) junto a su hermano pequeño André.

Desde aquel 3 de julio del presente año, el Liverpool habilitó una zona fuera de Anfield, donde los aficionados y clubes pueden ir a dejar flores, regalos o mensajes para homenajear al exatacante luso de 28 años de edad.

Real Madrid enfrenta este sábado al Liverpool en la Jornada 4 de la Fase de la Liga de la Champions League 2025, por lo que aprovecharon su visita para realizar una ceremonia de homenaje al exfutbolista del Wolverhampton entre otros.

Xabi Alonso, Trent, Huijsen y Emilio Butragueño rindieron un homenaje a Diogo Jota el día previo al partido entre el Liverpool y el Real Madrid. pic.twitter.com/npJTS7kJxF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025

La comitiva blanca fu conformada por Xabi Alonso (técnico del equipo), Emilio Butragueño (director de Relaciones Institucionales) y los futbolistas Dean Huijsen y Trent Alexander Arnold. El estratega del cuadro merengue llevaba en sus manos un arreglo floral, el cual colocó en la ofrenda hacia el portugués.

Trent, quien fuera compañero de Diogo en el Liverpool, también llevaba consigo unas flores y un control de PlayStation, consola que le fascinaba a Jota. Sin embargo, lo que llamó la atención fue su emotivo mensaje hacia su amigo.

"Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Te echo de menos, amigo, cada día", se lee en la nota del lateral inglés.