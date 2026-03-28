Lionel Messi tendrá una tribuna nombrada en su honor en el nuevo estadio del Inter Miami

El próximo sábado 4 de abril el Inter Miami enfrentará al Austin FC por la sexta jornada de la MLS como local; sin embargo, el partido será histórico al tratarse de la inauguración del NU Stadium, el nuevo hogar de las Garzas, que tendrá una tribuna nombrada como Lionel Messi, en homenaje al astro argentino.

Después de 3 años de construcción, el NU Stadium está listo para abrir sus puertas al público y a través de un video emotivo, el Inter Miami anunció el tributo especial que tendrá su máximo ídolo.

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"A veces, ciertas cosas no deben esperar", es el texto que acompaña la publicación en redes sociales con un video que repasa la carrera del ocho veces ganador del Balón de Oro, aunque omitieron su paso por el París Saint-Germain.

"Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento, después miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos, y desde hoy y para siempre... Esta tribuna llevará su nombre", narra una voz en off el video que muestra imágenes de aficionados con camisetas del Barcelona, Inter Miami y la Selección Argentina.

A veces, ciertas cosas no deben esperar. pic.twitter.com/OfRwCiEXN6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 27, 2026

El nuevo estadio se construyó gracias a una inversión de mil millones de dólares y tendrá una capacidad de 26 mil 700 aficionados, señal del crecimiento que tuvo la institución desde que llegó Messi.

Actualmente, el Inter Miami es el campeón de la MLS, después de lograr su primer campeonato de la mano del argentino.

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