Liga MX: Toluca vs Querétaro EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Liga MX: Santos Laguna vs León - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Raúl Jiménez fue titular en derrota del Fulham frente al Arsenal

Los Dodgers cambiaron México por Japón; jugarán la Serie Mundial sin beisbolistas nacidos en nuestro país

Monterrey vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 13 del Apertura 2025; hoy, sábado 18 de octubre

La actividad de la jornada sabatina comienza en el estadio Nemesio Díez con la visita del Querétaro a los Diablos Rojos de Toluca.

El duelo de la Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX podría asegurar otra semana el liderato para el actual campeón del futbol mexicano, que es perseguido por el América.

Los escarlatas son primeros con 28 puntos y atrás van América (27), Tigres y Monterrey con 26 unidades; Águilas y Rayados juegan más tarde frente a Cruz Azul y Pumas, respectivamente.

Por su parte, los Gallos Blancos marchan en la posición 15 con 11 unidades y vienen de una triunfo frente al Puebla. Sin duda llegan como víctimas al encuentro ante el Toluca.

Querétaro no gana en La Bombonera desde la Jornada 1 del torneo Apertura 2019. En aquella ocasión se impusieron 0-2.

Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones del partido entre Toluca y Querétaro, desde el estadio Nemesio Díez

