Liga MX: Tijuana vs Santos Laguna - EN VIVO - Jornada 10 - Clausura 2026

Este domingo en la frontera, los Xolos de Tijuana reciben a Santos Laguna para dar cierre a la actividad de la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En este duelo de equipos ubicados en la parte baja de la tabla de posiciones, la transmisión del partido será restringida.

El equipo de Tijuana ocupa el lugar 15 de la tabla con 9 puntos, producto de 1 victoria, 6 empates y 2 derrotas. Santos, está en el último lugar con apenas 2 unidades, gracias a 2 empates y siete derrotras.

Después de 9 jornadas, el conjunto de Torreón es el único en toda la Liga MX que todavía no conoce la victoria.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas del mismo.

Tijuana vs Santos Laguna: Minuto a minuto

Universal Deportes 10:00 PM ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! Xolos y Santos Laguna empatan 0-0 al terminar los primeros 45 minutos

Universal Deportes 09:17 PM Min 8. GOL ANULADO A SANTOS LAGUNA Por fuera de lugar, el árbitro anula el primer gol de Santos Laguna