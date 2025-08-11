Liga MX: San Luis vs Cruz Azul – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2025

El Estadio Alfonso Lastras será el escenario donde Atlético San Luis y Cruz Azul cierren la actividad de la cuarta jornada del torneo. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos tras una participación discreta en la Leagues Cup.

San Luis busca romper una racha de cuatro partidos sin victoria, mientras que La Máquina quiere reafirmar su buen momento en la liga tras mantenerse invicta en las primeras tres fechas.

Cruz Azul, por su parte, llega con cinco puntos producto de una victoria y dos empates. El equipo de Nicolás Larcamón ha mostrado solidez ofensiva con Ángel Sepúlveda como referente,

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

COMIENZA EL PARTIDO

Así saldrá La Máquina esta noche en San Luis.



¡Con todo por la victoria! 💙🔥#AzulDePorVida pic.twitter.com/7xIZUOLxit — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 12, 2025