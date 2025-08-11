Liga MX: San Luis vs Cruz Azul – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2025

Más Información
Resultado: Monterrey golea al León en la jornada 4 del Apertura 2025; suma su tercer triunfo consecutivo en Liga MX
Horario y canales para ver EN VIVO el juego de Playoffs entre Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán; este martes 12 de agosto
Rafael Puente del Río regresa al futbol; es anunciado como entrenador de un nuevo equipo en redes sociales
El Estadio Alfonso Lastras será el escenario donde Atlético San Luis y Cruz Azul cierren la actividad de la cuarta jornada del torneo. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos tras una participación discreta en la Leagues Cup.
San Luis busca romper una racha de cuatro partidos sin victoria, mientras que La Máquina quiere reafirmar su buen momento en la liga tras mantenerse invicta en las primeras tres fechas.
Lee también Rafael Puente del Río regresa al futbol; es anunciado como entrenador de un nuevo equipo en redes sociales
Cruz Azul, por su parte, llega con cinco puntos producto de una victoria y dos empates. El equipo de Nicolás Larcamón ha mostrado solidez ofensiva con Ángel Sepúlveda como referente,
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
COMIENZA EL PARTIDO