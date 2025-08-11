Rafael Puente del Río regresa al futbol; es anunciado como entrenador de un nuevo equipo en redes sociales

Rafael Puente del Río, uno de los entrenadores más polémicos en el futbol mexicano, volverá al banquillo en este 2025.

Luego de su paso por Pumas, club del que salió con una racha negativa, el también comentarista tendrá una nueva oportunidad de mostrar y compartir su conocimiento.

El analista de Televisa, quien logró el ascenso a Primera División con Lobos BUAP en 2017, fue presentado por Club de Cuervos, equipo perteneciente a la Kings League, que le dará la oportunidad al entrenador mexicano.

"Hoy no es un día nublado para el equipo. Damos la bienvenida a Rafael Puente como director técnico del equipo masculino en Club de Cuervos FC. Su experiencia y liderazgo serán clave para afrontar esta temporada y llevar al equipo al siguiente nivel… ¡BIENVENIDO!", se puede leer en la publicación del equipo, que nació como una serie de Netflix.

Hoy no es un día nublado para el equipo, damos la bienvenida a Rafael Puente como Director Técnico del equipo masculino en Club de Cuervos FC.

— Club de Cuervos (@ClubDeCuervos) August 12, 2025

El anuncio desató de inmediato todo tipo de comentarios de burla, dirigidos principalmente al entrenador, quien, tras su paso por Querétaro y Atlas, no logró mantenerse en la Liga MX.

"El profe Venus es mejor y hasta gratis", "DT que entre su palmarés lleva el trofeo ‘Dani Alves dijo que éramos un cuerpo técnico élite’" y "Siempre ha sido un payaso, así que para ese circo está perfecto", fueron algunos de los comentarios.

Club de Cuervos no será la primera experiencia del comentarista de TUDN en la competencia, ya que en el pasado dirigió al West Santos, con el que consiguió seis triunfos y una derrota.