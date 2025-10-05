Liga MX retrasa arranque del Pumas vs Chivas por cuestiones climatológicas

A través de un comunicado, la Liga MX confirmó que el partido entre los Pumas y las Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025, será retrasado.

La Liga informó que el encuentro entre auriazules y rojiblancos no comenzará a la hora que estaba programado (19:00), debido a la intensa lluvia en la Ciudad de México.

A media hora de que se escuchara el silbatazo inicial en CU, se tomó la determinación de que el juego se pospusiera, aunque, en un principio, no se estableció exactamente el nuevo horario.

“El partido Pumas vs Chivas a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 19:00 hrs. Esto debido a las condiciones climatológicas en las inmediaciones del estadio,” informó la Liga MX.

Además, mencionó que “en coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio”.

Minutos más tarde, la Liga MX volvió a publicar un comunicado con la confirmación de la nueva hora a la que arrancará el partido en CU.

“La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido Pumas vs Chivas iniciará a las 19:35 horas en el Estadio Olímpico Universitario”, compartió en sus redes sociales.

Es decir que el duelo entre los Felinos y el Rebaño sufrió un retraso de 35 minutos, por culpa de la fuerte lluvia que azotó al sur de la Ciudad de México.

Cabe resaltar que el sistema de drenaje del estadio Olímpico Universitario, así como los trabajadores de jardinería de la UNAM, permitieron que el partido no se postergara todavía más.

Cabe resaltar que no es la primera vez que los Pumas sufren el tema de la lluvia en su casa, ya que contra Necaxa y Atlas les pasó exactamente lo mismo, aunque la lluvia no evitó que se jugaran en tiempo y forma.