Santiago Giménez y el AC Milan empatan con Juventus

El estadounidense Christian Pulisic perdonó este domingo desde los once metros ante el Juventus (0-0) en un partido que apartó al Milan del liderato y que significó el quinto empate consecutivo de la 'Vecchia Signora'.

Dos partidos grandes seguidos en los que el Milan sale muy vivo, claro candidato a ganar el 'Scudetto'. Venció al Nápoles la pasada jornada y empató ante la Juve en un duelo el que no solo Pulisic perdonó desde el punto de penalti, sino que Rafael Leao erró en boca de gol y un mano a mano en la segunda mitad, en lo que fueron las dos ocasiones más claras del partido.

No necesita mucho control el combinado de Massimiliano Allegri para hacer daño. Su vuelta al Juventus Stadium, donde reinó en Italia con cinco 'Scudetti', cinco Copas y dos Supercopas, se saldó con un partido muy a su estilo. No especialmente brillante, pero efectivo. Tres ocasiones claras pudieron cambiarlo todo, pero el desacierto le privó del liderato.

Fue el regreso también de Rabiot, titular con los 'rossoneri' acompañando al incombustible Luka Modric, motor del Milan los 90 minutos, dominador del centro del campo ante la Juve de Tudor, que suma de uno en uno en los últimos cinco duelos, dos de Liga de Campeones y tres de Serie A.

¡NOOOO, PULISIC! 😳



Santi Gimenez provocó el penal pero el estadounidense lo voló.



Se la perdió el Milan ante la Juve. pic.twitter.com/6ncXXQu19r — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 5, 2025

Apostó el técnico croata por David arriba de inicio, pero acabó el duelo con Vlahovic y Openda en el campo, incapaces junto a Yildiz de generar ocasiones de peligro que pudieran poner en aprietos a Mike Maignan, poco participativo en el duelo.

Fueron, los de Vlahovic y Openda, cambios que realizó Tudor tras el penalti que cometió Kelly sobre Santiago Giménez, muy protestado en Turín por la contundencia del colegiado tras un agarrón ínfimo.

Pulisic, lanzador habitual con el permiso de Leao, que estaba en el banquillo, todavía renqueante de su lesión, disparó desde los once metros. Retó a Di Gregorio y, en busca de un ángulo, mandó el balón demasiado arriba, sin ni siquiera ver puerta, apartando al Milan de una victoria crucial en el campeonato.

El empate, pese a significar un punto valioso por el rival, deja al Milan tercero con 13, a rebufo de los líderes, Roma y Nápoles, con 15 en lo más alto. La Juve alargó su bache, con el quinto empate seguido que deja a la 'Vecchia Signora' quinta con 12 puntos, a solo tres de la cabeza de carrera y empatada con el Inter.