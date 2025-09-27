Liga MX: Rayados de Monterrey vs Santos - EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025

Rayados de Monterrey recibe en el Estadio BBVA a Santos para disputar el juego correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, donde buscan hacer pesar su localía.

El cuadro de Domenec Torrent sigue en la tercera posición de la clasificación con 22 unidades, peleando muy de cerca el liderato del torneo.

No obstante, el equipo regio fue exhibido a media semana en su partido frente al Toluca en el Nemesio Díez. Rayados fue goleado 6-2 por los Diablos Rojos, dejando muchas dudas sobre su defensa y de lo que podrán hacer en un futuro.

Por su parte, Santos continúa siendo muy intermitente. De momento, el cuadro de la Comarca está en el puesto 13 de la clasificación con un total de 10 puntos, muy cerca de los lugares de Play-In.

A media semana, los Guerreros sorprendieron al vencer 1-0 a los Xolos de Tijuana, equipo que llegaba como favorito para llevarse el triunfo, pero recibió una sorpresa por parte de Santos.

Este partido podrá seguirse por medio de Canal 5, TUDN y VIX.

MINUTO A MINUTO DEL RAYADOS VS SANTOS