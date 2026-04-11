Liga MX: Querétaro vs Necaxa EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026

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Este sábado, 11 de abril, los Gallos Blancos de Querétaro recibirán a los Rayos de Necaxa para disputar la Jornada 14 del torneo .

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Corregidora. Mismo que se transmitirá a través de la señal de FOX+ y FOX One.

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¿Cómo llegarán Querétaro y Necaxa al partido de la Jornada 14 del Clausura 2026?

Más cercano al fondo que a la cima de la tabla general, Querétaro llegará a la Jornada 14 del Clausura 2026 desde el dieciseisavo lugar, producto de seis empates, cinco derrotas y dos victorias.

Mientras que, unos lugares más arriba, Necaxa ocupa el onceavo puesto del torneo con siete derrotas, cinco victorias y un empate.

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