Liga MX: ¿Qué televisoras transmitirán los partidos de cada equipo en el Clausura 2026?

En tres semanas, el futbol regresará a los hogares mexicanos. El Clausura 2026 arrancará el próximo viernes, 9 de enero, con tres encuentros que encenderán las pantallas nacionales: Tijuana contra América, Atlas contra Puebla y Mazatlán contra Juárez.

Este torneo, los derechos de transmisión quedaron distribuidos entre televisoras y plataformas de streaming. Así se repartieron los 18 equipos de la Liga MX:

América - Televisa (TUDN y VIX).

- Televisa (TUDN y VIX). Atlas - Televisa (TUDN y VIX).

- Televisa (TUDN y VIX). Atlético de San Luis - ESPN y Disney +.

- ESPN y Disney +. Club Tijuana - FOX.

- FOX. Cruz Azul - Televisa (TUDN y VIX).

- Televisa (TUDN y VIX). FC Juárez - TV Azteca y FOX.

- TV Azteca y FOX. Guadalajara - Amazon Prime Video.

- Amazon Prime Video. León - FOX.

- FOX. Mazatlán FC - TV Azteca y FOX.

- TV Azteca y FOX. Monterrey - Televisa (TUDN y VIX).

- Televisa (TUDN y VIX). Necaxa - TV Azteca y Claro Sports.

- TV Azteca y Claro Sports. Pachuca - FOX.

- FOX. Puebla - TV Azteca y FOX.

- TV Azteca y FOX. Pumas - Televisa (TUDN y VIX).

- Televisa (TUDN y VIX). Querétaro - FOX.

- FOX. Santos Laguna - Televisa (TUDN y VIX).

- Televisa (TUDN y VIX). Tigres - TV Azteca y FOX.

- TV Azteca y FOX. Toluca - Televisa (TUDN y VIX), TV Azteca y FOX.

Lee también Toluca "regalará" los primeros partidos del Clausura 2026; Antonio Mohamed revela qué pasará al inicio del torneo

Toluca con el trofeo del Apertura 2025 - Foto: Imago7

¿Qué partidos se transmitirán durante el primer día de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Viernes, 9 de enero

Tijuana vs América | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX.

vs | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX. Atlas vs Puebla | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y ViX.

vs | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y ViX. Mazatlán FC vs FC Juárez | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y TV Azteca.

Lee también Pumas anuncia a Juninho Vieira como su segundo refuerzo para el Clausura 2026