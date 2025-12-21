Liga MX: ¿Qué televisoras transmitirán los partidos de cada equipo en el Clausura 2026?

Más Información
En tres semanas, el futbol regresará a los hogares mexicanos. El Clausura 2026 arrancará el próximo viernes, 9 de enero, con tres encuentros que encenderán las pantallas nacionales: Tijuana contra América, Atlas contra Puebla y Mazatlán contra Juárez.
Este torneo, los derechos de transmisión quedaron distribuidos entre televisoras y plataformas de streaming. Así se repartieron los 18 equipos de la Liga MX:
- América - Televisa (TUDN y VIX).
- Atlas - Televisa (TUDN y VIX).
- Atlético de San Luis - ESPN y Disney +.
- Club Tijuana - FOX.
- Cruz Azul - Televisa (TUDN y VIX).
- FC Juárez - TV Azteca y FOX.
- Guadalajara - Amazon Prime Video.
- León - FOX.
- Mazatlán FC - TV Azteca y FOX.
- Monterrey - Televisa (TUDN y VIX).
- Necaxa - TV Azteca y Claro Sports.
- Pachuca - FOX.
- Puebla - TV Azteca y FOX.
- Pumas - Televisa (TUDN y VIX).
- Querétaro - FOX.
- Santos Laguna - Televisa (TUDN y VIX).
- Tigres - TV Azteca y FOX.
- Toluca - Televisa (TUDN y VIX), TV Azteca y FOX.
Toluca con el trofeo del Apertura 2025 - Foto: Imago7
¿Qué partidos se transmitirán durante el primer día de la Jornada 1 del Clausura 2026?
Viernes, 9 de enero
- Tijuana vs América | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX.
- Atlas vs Puebla | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y ViX.
- Mazatlán FC vs FC Juárez | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y TV Azteca.
América y Monterrey durante la Liguilla del Apertura 2025 - Foto: Imago7
