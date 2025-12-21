Más Información

Liga MX: ¿Qué televisoras transmitirán los partidos de cada equipo en el Clausura 2026?

Javier Aquino revienta a Guido Pizarro por su salida de Tigres: “No representa los valores de la institución”

Gilberto Mora se consagra como el máximo goleador Sub-17 del 2025

Marcus Smart, de los Lakers, recibe fuerte multa por realizar gesto obsceno a un árbitro

Liga MX: ¿Qué equipos evitaron felicitar al Toluca por su bicampeonato?

En tres semanas, el futbol regresará a los hogares mexicanos. El arrancará el próximo viernes, 9 de enero, con tres encuentros que encenderán las pantallas nacionales: Tijuana contra América, Atlas contra Puebla y Mazatlán contra Juárez.

Este torneo, los derechos de transmisión quedaron distribuidos entre televisoras y plataformas de streaming. Así se repartieron los 18 equipos de la Liga MX:

  • América - Televisa (TUDN y VIX).
  • Atlas - Televisa (TUDN y VIX).
  • Atlético de San Luis - ESPN y Disney +.
  • Club Tijuana - FOX.
  • Cruz Azul - Televisa (TUDN y VIX).
  • FC Juárez - TV Azteca y FOX.
  • Guadalajara - Amazon Prime Video.
  • León - FOX.
  • Mazatlán FC - TV Azteca y FOX.
  • Monterrey - Televisa (TUDN y VIX).
  • Necaxa - TV Azteca y Claro Sports.
  • Pachuca - FOX.
  • Puebla - TV Azteca y FOX.
  • Pumas - Televisa (TUDN y VIX).
  • Querétaro - FOX.
  • Santos Laguna - Televisa (TUDN y VIX).
  • Tigres - TV Azteca y FOX.
  • Toluca - Televisa (TUDN y VIX), TV Azteca y FOX.

¿Qué partidos se transmitirán durante el primer día de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Viernes, 9 de enero

  • Tijuana vs América | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX.
  • Atlas vs Puebla | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y ViX.
  • Mazatlán FC vs FC Juárez | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y TV Azteca.

