Liga MX: Puebla vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 17 del Clausura 2025

Este viernes comienza la última jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga MX con el duelo entre el Puebla y el Necaxa en el estadio Cuauhtémoc. Si bien la Franja ya está eliminada de cualquier posibilidad de clasificarse a la fase final, buscarán cerrar el torneo con una victoria en casa ante unos Rayos que apuntan a meterse a zona de clasificación directa.

El Puebla no tuvo un gran torneo y prueba de ello es su lugar en la tabla. Son penúltimos con tan solo 9 puntos y no tienen ninguna posibilidad no solo de meterse al play-in, sino de avanzar de lugar. Incluso, si no ganan esta noche y Santos Laguna vence a los Xolos el domingo, terminarían el torneo en último lugar.

Por el otro lado, el Necaxa ocupa el séptimo lugar de la tabla con 28 unidades, por lo que ya tiene asegurado su lugar en el Play-In, pero una victoria hoy y una combinación de resultados podría dejarlos en zona de clasificación directa por Liguilla.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones.

