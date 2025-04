Sebastián Cáceres sobre el complicado momento que vive América de cara a la Liguilla; “No nos den por muertos, vamos a pelear por el título”

El América no atraviesa por el mejor momento en el semestre: quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup, perdió el superliderato de la Liga MX, bajó su nivel de juego, sufrió la baja de varios jugadores por lesión y no ha podido ganar en sus últimos cinco partidos (ambos torneos).

Por tal motivo, le urge recuperar un poco de confianza, sobre todo porque la fiesta grande del futbol mexicano está por comenzar y deberá defender su título como campeón con dignidad.

Las Águilas buscarán cambiar la mala imagen que han dejado en las últimas semanas, cuando reciban al Mazatlán FC en el estadio Ciudad de los Deportes.

Sebastián Cáceres es consciente de la “difícil” situación que atraviesa el América, pero también de que este equipo está preparado para afrontar la adversidad.

“Hemos pasado peores momentos. No yendo muy lejos, el torneo pasado casi no clasificamos a Play-In, [pero] el equipo siempre supo salir adelante cuando se necesitó, cuando las cosas parecían críticas y esta vez no será la excepción. ¡Vamos a pelear por el título!”, declaró.

En conferencia de prensa, el defensa central uruguayo aseguró que el principal objetivo de la escuadra de Coapa es conquistar el cuarto trofeo consecutivo de la Liga MX, por lo que seguirán trabajando para encontrar la “mejor versión” de cara la siguiente fase del Clausura 2025.

Lee también Sebastián Cáceres compara al América con el Real Madrid; “Ser eliminado es un fracaso porque la exigencia es ganarlo todo en estos clubes”

🗣️ “Ser eliminado es un fracaso porque la exigencia es ganarlo todo en estos clubes”. #VIDEO 📹 | Sebastián Cáceres compara al América con el Real Madrid porque considera que ningún equipo en el mundo es capaz de ganar absolutamente todo 🤨 pic.twitter.com/i3xLHVdXrv — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 19, 2025

“Vamos a luchar por el tetracampeonato, hacemos todo para conseguirlo. A nivel de juego no lo hemos hecho mal, pero no conseguimos los resultados. Es cuestión de que afinemos detalles para que podamos conseguirlos. Buscamos competir en Liguilla y tratar de salir campeón”, manifestó.

Sobre los señalamientos que ha recibido el director técnico del América, André Jardine, el zaguero azulcrema considera que “la situación no es tan mala como dicen” y lo respalda completamente.

“Cuestionarlo es fácil, pero gracias a él se consiguió un tricampeonato. Quienes lo cuestionan tienen memoria corta. Estamos en su barco y apoyaremos lo que él decida. Estamos entre los tres primeros y trabajamos para hace lo mejor posible”, añadió.

Sebastián Cáceres sabe de la responsabilidad que significa representar al América, por lo que no dudó en mandar un contundente mensaje de cara al arranque de la Liguilla.

“A este equipo, no hay que darlo por muerto en ninguna situación y es lo que nos identifica también. Vamos a dar mucho de qué hablar”, sentenció el charrúa, previo a la visita que tendrán del Mazatlán FC.

Lee también Lionel Messi rompe el silencio sobre la rivalidad con la afición mexicana; “No sé de dónde nació eso”, declaró