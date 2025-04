Periodistas de ESPN candidatean a Hugo Sánchez para el Real Madrid; “Tiene experiencia, personalidad y carácter”

El Real Madrid sufrió una eliminación más que dolorosa en los cuartos de final de la UEFA Champions League, a manos del Arsenal.

Los Merengues no pudieron con los Gunners en el estadio Santiago Bernabéu y se quedaron bastante lejos de lograr la remontada.

El conjunto de Carlo Ancelotti perdió los dos partidos (ida y vuelta), por un marcador global de 5-1, con lo que consumó un enorme fracaso.

La escuadra madridista se quedó con las ganas de conquistar la decimosexta Orejona de su historia y dejó vacante el puesto de monarca.

Luego de que se concretara la eliminación del Real Madrid en “su torneo”, las críticas no se hicieron esperar, sobre los futbolistas y el director técnico.

A pesar de que Carletto es el segundo director técnico más ganador en la historia de La Casa Blanca, el despedirse en una ronda prematura de la Liga de Campeones de Europa no lo deja bien parado.

Por tal motivo, los rumores sobres su posible salida se desataron, sin importar que todavía el equipo de la capital española se encuentre con vida en LaLiga y en la Copa del Rey.

Los nombres que comenzaron a sonar como posibles sustitutos no son demasiados porque ser el entrenador del Real Madrid no es para cualquiera.

En el programa de ESPN, Ahora o Nunca, tres los cuatro panelistas coincidieron en que hay un candidato que podría reemplazar a Carlo Ancelotti: Hugo Sánchez.

“La última vez que el Real Madrid no tenía técnico, ¿quién levantó la mano? Hugo y la va a levantar otra vez, tiene que estar entre los candidatos por su historia y porque va a levantar la mano. Yo prefiero a Hugo que a Solari de interino”, declaró Hérculez Gómez.

“Es una falta de respeto que hoy Hugo todavía no haya recibido la chance de dirigir al Real Madrid cuando otros entrenadores, como Santiago Solari, ya han tenido un interinato. Tiene experiencia, dirigió a una selección, dirigió de manera exitosa a los Pumas y dirigió en LaLiga”, compartió José del Valle.

“Me gustaría escuchar otra vez a Hugo Sánchez diciendo: yo quiero. Hugo es de personalidad, de carácter, es una leyenda del Real Madrid”, añadió Mauricio Pedroza

Únicamente Carolina de las Salas no estuvo de acuerdo c

on sus compañeros de ESPN y sentenció que Hugo Sánchez no tiene los suficientes méritos para sustituir a Carletto.

“Con todo el respeto que tengo para Hugo, mis respetos como jugador, no como técnico; los últimos años yo lo tengo como un referente de Futbol Picante, no de entrenador. Sería un interrogante y el Real Madrid no está para interrogantes”, sentenció.