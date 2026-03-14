Liga MX: Puebla vs Necaxa EN VIVO - Jornada 11 del Clausura 2026

Este viernes, la “Franja” de Puebla y los “Rayos” de Necaxa abrirán el telón de la Jornada 11 del Clausura 2026. El encuentro en el Estadio Cuauhtémoc será el primero de los dos partidos programados para la agenda de este viernes, 13 de marzo.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido. Mismo que podrá verse a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.

Universal Deportes 07:46 PM Se agregan tres minutos extra al primer tiempo

Universal Deportes 06:59 PM Rueda el balón en el Estadio Cuauhtémoc

Universal Deportes 06:28 PM Alineaciones de Necaxa y Puebla confirmadas para el partido.

Ellos son los XI Enfranjados 🔵 que se rifarán en la cancha desde el primer minuto 🤙🏻🔥



Confianza total en cada uno, aquí TODO PUEBLA juega con La Franja y así serán los 90’ 😎#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/fFlte9cTGh — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 14, 2026

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Necaxa vence al FC Juárez de visita / Foto: Imago7

¿Cómo llegan Puebla y Necaxa a la Jornada 11 del Clausura 2026?

Por un lado, los “Rayos” de Necaxa vienen de sufrir una derrota (0-1) ante Pumas. Los siete tropiezos que han sumado a lo largo del torneo los enviaron hasta el lugar número dieciséis de la tabla general, ya que solamente suman nueve puntos. El resto de sus partidos se dividen en un saldo de tres victorias y cero empates.

Mientras que, por su parte, “La Franja” de Puebla ocupa la décima posición con once puntos, producto de cinco derrotas, tres victorias y dos empates. En su último encuentro cayeron (2-0) ante los “Tuzos” de Pachuca, celebrado en el Estadio Hidalgo.

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