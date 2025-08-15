Más Información

Partido de Puebla se retrasa, tras riña en el Estadio Cuauhtémoc; "La Franja" enfrenta al Atlético de San Luis

Liga MX: Puebla vs Atlético de San Luis – EN VIVO – Jornada 5 – Apertura 2025

Jugadoras alzan la voz para que el pádel se integre a los Juegos Olímpicos; “Es el sueño de todas”

Semenyo fue víctima de insultos racistas en el Liverpool vs Bournemouth; el partido se detuvo por unos minutos

Pumas Femenil llegará reforzada al Clásico Capitalino; Liced Serna y Ariatna Dorantes se unen a las auriazules

Después de vivir una humillante goleada ante , “La Franja” de Puebla verá nuevamente acción en casa, ante su gente. Una vez que caiga la noche en el Estadio Cuauhtémoc, recibirán la visita del Atlético de San Luis.

El duelo abrirá el telón de la Jornada 5 del Apertura 2025 donde, más tarde, los “Rayos” de Necaxa se enfrentarán a “La Fiera" de León.

El panorama no es del todo mejor para los potosinos, ya que recientemente cayeron ante “La Máquina” de Cruz Azul.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Cuauhtémoc.

Minuto a minuto Puebla vs Atlético de San Luis; hoy, 15 de agosto

