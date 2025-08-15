Liga MX: Puebla vs Atlético de San Luis – EN VIVO – Jornada 5 – Apertura 2025

Después de vivir una humillante goleada ante Tigres, “La Franja” de Puebla verá nuevamente acción en casa, ante su gente. Una vez que caiga la noche en el Estadio Cuauhtémoc, recibirán la visita del Atlético de San Luis.

El duelo abrirá el telón de la Jornada 5 del Apertura 2025 donde, más tarde, los “Rayos” de Necaxa se enfrentarán a “La Fiera" de León.

El panorama no es del todo mejor para los potosinos, ya que recientemente cayeron ante “La Máquina” de Cruz Azul.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Cuauhtémoc.

Minuto a minuto Puebla vs Atlético de San Luis; hoy, 15 de agosto

👥 ¡EL XI TITULAR DE ESTA NOCHE! 👊🏼#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/BdivVl25wy — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) August 16, 2025