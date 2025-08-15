Chivas hará modificaciones ante Juárez; duelo de la Jornada 5 de la Liga MX

Gabriel Milito tiene todo el apoyo de la directiva rojiblanca, no hay en este momento ningún tipo de foco de alarma encendido, ya que saben los riesgos que se corren al estar en un proyecto nuevo y todos los escenarios los tienen claros, el más optimista es calificar directo a la Liguilla, el regular es Play-In y el malo, quedar del lugar 11 hacía abajo, el cual buscarán evitar a toda costa.

En el Guadalajara hay confianza en que los dos siguientes partidos serán importantes para darle certeza al proyecto, un triunfo ante Juárez bajaría la presión que ahora mismo está en aumento.

Luego de jugar ante Juárez, van ante Xolos y se vendrá tras este cotejo, el Clásico nacional, a donde apuntan llegar con dos victorias a cuestas que les permita estar mejor en confianza, así como posicionados en un mejor lugar dentro de la tabla general.

Los tapatíos necesitan respaldar el proyecto de Gabriel Milito. Foto: de CLUB GUADALAJARA

Para el encuentro de este sábado, habrá modificaciones en el 11 estelar, con respecto al cotejo ante el Santos, ya que Daniel Aguirre estaría dejando su lugar para que Milito ponga a José Castillo o bien a Diego Campillo, esto buscando más seguridad en la zona baja, donde se han cometido graves errores, que han costado goles.

En medio campo estaría regresando a la titularidad Erick Gutiérrez, quien puede estar acompañado de Fernando González, aunque depende de la determinación que tome respecto a la zona de la central, porque si no va Campillo como central por derecha, es muy factible que aparezca en media cancha.

Por su parte Luis Romo, estaría dejando la media cancha para meterse como libero, jefe en el fondo de la defensa rojiblanca.

Así podría saltar el Guadalajara ante Juárez

Raúl Rangel; Richard Ledezma, Diego Campillo/José Castillo, Luis Romo, Castillo/ Miguel Tapías, Bryan González; Erick Gutiérrez y Fernando González/Campillo; Armando González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado.

Chivas previo a su encuentro frente al Atlético de San Luis en la Liga MX. FOTO: IMAGO7

