Liga MX: Mazatlán vs Querétaro EN VIVO - Jornada 15 del Clausura 2026

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Ante los Gallos Blancos de Querétaro, los Cañoneros de Mazatlán vivirán su último “Viernes Botanero” en el fútbol mexicano. Esto, como parte de la Jornada 15 del torneo de la Liga MX.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio El Encanto”. Mismo que se transmitirá a través de la señal de Azteca 7, Tubi, FOX One y FOX.

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Después de vivir un “sold out” porque el precio de los boletos fue de solo cinco pesos, los Cañoneros de Mazatlán saltarán a la cancha para enfrentarse a los Gallos Blancos de Querétaro. Este será el penúltimo partido que la escuadra sinaloense jugará como local antes de despedirse y cederle su lugar a Atlante en la Primera División del balompié mexicano.

En la búsqueda de reencontrarse con la victoria, ya que hilan cuatro partidos sin ganar, los Cañoneros buscarán darle una alegría a su afición. Especialmente porque se encuentran en el sótano de la tabla general, solo un lugar arriba de Santos Laguna, sin la posibilidad de mantenerse con vida para avanzar a la Liguilla del torneo.

En la otra cara de la moneda, la escuadra queretana jugará con la ilusión de hilar un sexto duelo consecutivo sin conocer la derrota. De momento, los Gallos Blancos ocupan el puesto quince de la tabla general. Sin embargo, también se encuentran fuera de la zona para acceder a la "Fiesta Grande" de la Liga MX.

Después de la Jornada 15 del torneo, solo quedarán dos fechas más para darle cierre a la fase regular, por lo que ambos equipos buscarán cerrar el certamen de buena forma.

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Mazatlán en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
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