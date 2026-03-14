Liga MX: Juárez vs Monterrey EN VIVO - Jornada 11 del Clausura 2026

Los “Bravos” de Juárez y los “Rayados” de Monterrey se encargarán de cerrar el telón del balompié mexicano este viernes, 13 de marzo, mientras la noche cae en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El compromiso dará fin al primer día de partidos de la Jornada 11 del Clausura 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido. Mismo que podrá verse a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.

Universal Deportes 09:21 PM ¡Gol anulado de los Bravos! Monterrey continúa con la ventaja.

Universal Deportes 09:20 PM ¡Gol de Rayados! Monterrey abre el marcador en el primer minuto, gracias a Uros Durdevic.

Universal Deportes 09:19 PM Comienza el partido

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Futbolistas de los Rayados de Monterrey, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿Cómo llegan Juárez y Monterrey al partido de la Jornada 11 del Clausura 2026?

Por un lado, los “Bravos” de Juárez vienen de caer (3-1) ante los “Diablos Rojos” de Toluca, vigentes bicampeones de la Liga MX. Su saldo de cinco derrotas, tres victorias y un empate los coloca en el lugar doce de la tabla general del torneo.

En contraste, los “Rayados” de Monterrey llegarán al encuentro después de caer (2-3) ante Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf. Además de que, en la Liga MX, sufrieron una derrota (1-0) en el Clásico Regio.

De momento, están fuera de la zona de Liguilla, ya que ocupan el noveno lugar de la tabla general con cinco victorias, cuatro derrotas y un empate.

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