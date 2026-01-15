Liga MX: Joao Pedro rechazó oferta de la Serie A de Italia y continuará en Atlético San Luis

Joao Pedro marcó hace unas horas su segunda anotación en el Clausura 2026, la cual sentenció el triunfo de Atlético de San Luis (0-2) ante América.

El atacante brasileño, quien fue en su momento campeón de goleo, definió de gran manera ante la floja marcación de la zona baja azulcrema y colocó su nombre nuevamente en la parte alta de la clasificación de artilleros.

Las actuaciones del jugador de 33 años en México no han pasado desapercibidas en diferentes partes del mundo, donde se ha colocado en el radar de varios clubes que desean sus servicios.

El más reciente fue el Pisa de la Serie A de Italia, club que, ante el gran momento que vive el atacante, lo buscó para sumarlo a su proyecto con miras a mantenerse en la máxima categoría.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el futbolista analizó la oferta y, después de algunas horas, compartió la decisión de permanecer en la Liga MX, al sentirse muy cómodo en San Luis.

El reporte agrega que en tierras italianas se daba por hecho su llegada, dada la oportunidad de enfrentar a grandes clubes, pero el experimentado goleador con pasado en el Cagliari y Palermo espera continuar con sus éxitos en el continente americano.

En la presente campaña, Joao Pedro comparte el liderato de goleo con jugadores como Facundo Almada, Marcelo Flores y Helinho, con dos goles.