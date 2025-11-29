Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los cuartos de final del Apertura 2025 EN VIVO, hoy, sábado 29 de noviembre

Este sábado se definirán tres boletos para las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX una vez que terminen los partidos de cuartos de final de vuelta. El campeón vigente, Toluca, buscará seguir firme en su camino por defender la corona, mientras que el América de André Jardine está obligado a ganar por 2 goles o más para avanzar. Tigres, por su parte, tiene la misión más compleja al tener que anotar 3 goles sin respuesta para no ser eliminado.

Para fortuna de los aficionados, cada partido será transmitido por televisión abierta.

El primero de los partidos de vuelta será el choque entre América y Monterrey en el estadio Ciudad de los Deportes. Después del contundente triunfo de la Pandilla en el Gigante de Acero, las Águilas se enfrentan a una situación atípica bajo el mando de André Jardine, ya que nunca habían tenido un déficit de dos goles en una serie de eliminación en Liga MX.

Más tarde, en el Nemesio Diez, los Diablos Rojos buscarán confirmar su victoria en la frontera, ahora ante su gente, para mantenerse en camino a semifinales.

Finalmente, en el Volcán, los Tigres de Guido Pizarro buscarán lograr una verdadera hazaña contra los Xolos de Sebastián Abreu y Gilberto Mora. A continuación, les presentamos la información para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2025 EN VIVO?

América vs Rayados de Monterrey

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime (El canal de YouTube de Miguel Layún)

Toluca vs Juárez

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, FOX y Caliente TV

Tigres vs Tijuana

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Azteca 7, FOX y Caliente TV

