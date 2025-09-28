Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 11 del Apertura 2025; hoy, domingo 28 de septiembre

Los "Xolos" de Tijuana y la "Máquina" de Cruz Azul no solamente cerrarán la agenda dominical del balompié mexicano, también la Jornada 11 del Apertura 2025 en su totalidad.

En lo que representará un partido emotivo por el homenaje que ambas escuadras le rendirán al guardameta "Chuy" Corona, quien disputará sus últimos noventa minutos como futbolista profesional, los cementeros buscarán proteger su carácter invicto en el torneo.

La cita será en Estadio Caliente, donde los "Xolos" lucharán por dejar atrás el revés que sufrieron ante Santos Laguna. Para su ventaja, no han perdido en casa, por lo que bien podrían hacer uso de esta fortaleza.

Unas horas antes, los "Gallos Blancos" de Querétaro recibirán la visita de Tigres en el Estadio Corregidora.

Con el contexto presente, te dejamos a qué hora y dónde ver los partidos de este 28 de septiembre.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de este domingo?

Domingo, 28 de septiembre

Querétaro vs Tigres | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV , FOX y Tubi .

vs | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Tijuana vs Cruz Azul | 21:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV, FOX y Tubi.

