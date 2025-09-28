Más Información

Ésta es la cartera para la Última Caída de Fuerza Guerrera; hoy, domingo 28 de septiembre

Ésta es la cartera para la Última Caída de Fuerza Guerrera; hoy, domingo 28 de septiembre

Efraín Juárez: Esta sería la razón por la que fue expulsado en el América vs Pumas

Efraín Juárez: Esta sería la razón por la que fue expulsado en el América vs Pumas

Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 11 del Apertura 2025; hoy, domingo 28 de septiembre

Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 11 del Apertura 2025; hoy, domingo 28 de septiembre

Alegna González vuelve a México; asegura que buscará el podio en Los Ángeles 2028

Alegna González vuelve a México; asegura que buscará el podio en Los Ángeles 2028

Raúl Jiménez alcanza los 60 goles en la Premier League; enciende alarmas por lesión

Raúl Jiménez alcanza los 60 goles en la Premier League; enciende alarmas por lesión

Los "Xolos" de Tijuana y la "Máquina" de Cruz Azul no solamente cerrarán la agenda dominical del balompié mexicano, también la Jornada 11 del en su totalidad.

En lo que representará un partido emotivo por el homenaje que ambas escuadras le rendirán al guardameta "Chuy" Corona, quien disputará sus últimos noventa minutos como futbolista profesional, los cementeros buscarán proteger su carácter invicto en el torneo.

La cita será en Estadio Caliente, donde los "Xolos" lucharán por dejar atrás el revés que sufrieron ante Santos Laguna. Para su ventaja, no han perdido en casa, por lo que bien podrían hacer uso de esta fortaleza.

Unas horas antes, los "Gallos Blancos" de Querétaro recibirán la visita de Tigres en el Estadio Corregidora.

Con el contexto presente, te dejamos a qué hora y dónde ver los partidos de este 28 de septiembre.

Lee también

Jose Paradela en festejo de gol, durante la novena jornada del Apertura 2025 - Foto: Imago7
Jose Paradela en festejo de gol, durante la novena jornada del Apertura 2025 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de este domingo?

Domingo, 28 de septiembre

  • Querétaro vs Tigres | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV, FOX y Tubi.
  • Tijuana vs Cruz Azul | 21:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV, FOX y Tubi.

Lee también

José de Jesús Corona será titular con el equipo de Tijuana. Foto: IMAGO7
José de Jesús Corona será titular con el equipo de Tijuana. Foto: IMAGO7

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS