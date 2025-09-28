Cruz Azul busca seguir invicto, en adiós a Corona

Cruz Azul llega al estadio Caliente para enfrentar al Tijuana como el único equipo invicto del torneo, con siete victorias y tres empates que lo colocan en la cima, con 24 puntos. Pese a las complicaciones que tuvo contra el Querétaro, es uno de los equipos que mayor confianza genera en el circuito.

Durante el juego se realizará un homenaje a José de Jesús Corona, exportero cementero y ahora integrante de los Xolos, quien se retirará oficialmente del balompié.

Corona, último guardameta campeón con La Máquina y que capitaneó al equipo mexicano en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para ganar la medalla de oro, iniciará como titular el encuentro y se habla de que habrá un cambio “especial”, donde entrará su hijo para así entregarle la estafeta.

Tijuana, sexto lugar en la tabla, viene de una dolorosa derrota con Santos a media semana, pero en su casa se ha mantenido invicto, anotando ocho goles en sus dos últimas victorias.

De los últimos cinco partidos entre sí, cuatro han finalizado con una alegría celeste; Tijuana registra un triunfo. Lo determinante será ver si Cruz Azul puede imponer su ritmo desde el inicio y evitar despistes en defensa. Xolos, dirigido por Sebastián Loco Abreu, exjugador de La Máquina, intentará contener el ataque de la visita y buscará no salir de la zona de Liguilla directa.

Sin mencionar que el factor emocional será la despedida de Chuy Corona.