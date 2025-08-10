Más Información

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 4; hoy, domingo 10 de agosto

Pumas vs Necaxa: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Liga MX; HOY, domingo 10 de agosto

⁠Chivas, a pegarle a Santos Laguna; los rojiblancos están obligados a ganar

David Faitelson tunde a afición del América tras llegada de Allan Saint-Maximin; “Exagerado recibimiento, no es Keylor Navas ni Aaron Ramsey”

Keylor Navas se estrena en casa, contra Necaxa; Pumas buscará la victoria después de la eliminación en la Leagues Cup

Este domingo, el balompié mexicano tendrá en su agenda dos partidos. Pumas, Necaxa, Santos Laguna y Chivas verán acción, después de sus respectivas eliminaciones en la .

Por un lado, los auriazules recibirán a los “Rayos” de Necaxa mientras la noche cae en el Estadio Olímpico Universitario. El duelo será histórico porque el guardameta costarricense, Keylor Navas, tendrá su presentación ante la afición de Pumas.

En contraste, el “Rebaño Sagrado” de Chivas visitará a Santos Laguna en el Estadio Corona. Un duelo al que llegarán después de conquistar su primera victoria en la Leagues Cup, pese a que quedaron eliminados.

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver los partidos.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver, este domingo, los partidos de la Liga MX?

Domingo, 10 de agosto

  • Pumas vs Necaxa | 18:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.
  • Santos Laguna vs Chivas | 20:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Cruz Azul goleó y calló el rugido de León al conquistar su primer triunfo en el Apertura 2025 / FOTO: Imago7
