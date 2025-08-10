La novela de Brian Rodríguez en el América no ha llegado a su fin. El futbolista uruguayo ha recibido una oferta de un equipo catarí y tampoco a renovado con las Águilas.

El delantero de 25 años y su representante, Edgardo Lasalvia, no han llegado a un acuerdo con los azulcrema para renovar su contrato que vence en junio de 2026. Ante esta situación, André Jardine habló al respecto.

“Brian debe de encontrar este punto que sea bueno para todos lados, no es una renovación simple, el América lo quiere, nosotros lo queremos, con la oferta que tiene, que es económicamente muy buena, denota que está feliz en América", declaró el técnico del América.

Lee también: Pachuca le pasa por encima al Atlas de visita; sigue imparable y conserva el superliderato del Apertura 2025

🚨 ¿Cómo va el tema de Brian Rodríguez? 🚨



André Jardine explicó la situación del futbolista uruguayo 🇺🇾 pic.twitter.com/Xup4zq6yAJ — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 10, 2025

Brian ya recibió una oferta por parte de las Águilas, ya que la intención de ambas partes continuar ligados por más tiempo; sin embargo, Lasalvia y el Rayo piden una mejora.

Sobre la situación de fichajes y posibles salidas, Jardine ve un equipo sumamente competitivo, aunque no descarta que haya más movimientos.

"El elenco con Maximin estará fuerte. Tendremos dos opciones en cada posición, pero el mercado no está cerrado, este equipo siempre quiere mejorar el nivel del plantel, también puede haber una baja", aseveró el brasileño. "El mercado se está moviendo, estaremos atentos, alguna oportunidad, vamos a ver, pero numérica y cualitativamente, estamos fuertes para mí”, agregó.

Lee también: Edson Álvarez, sin minutos en el último juego de pretemporada del West Ham; ¿Se avecina su salida?

¿Cuándo estará listo Allan Saint-Maximin?

Sobre la situación del francés Allan Saint-Maximin, André Jardine se dijo contento con su llegada y asegura que llega a completar una plantilla ya de por si muy fuerte.

“Ya ha llegado al club, ya lo vi, ya hablamos un poco, es un jugador de jerarquía, de nivel, el América está de fiesta por tener un jugador de este tipo", mencionó.

"Nos sumará mucho. ¿Cuándo lo tendré disponible? No sabemos, depende de cómo se sienta, de la altitud, los entrenamientos... imagino que no tardará mucho", concluyó el técnico azulcrema sobre el futbolista de 28 y que apunta a ser el último refuerzo de los capitalinos.