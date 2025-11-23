Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO HOY el Play-In entre Juárez y Pachuca

El Play-In del Apertura 2025 llega a su capítulo final con un duelo cargado de tensión: FC Juárez recibe a Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El ganador se quedará con el último boleto a la Liguilla y enfrentará al superlíder Toluca en los cuartos de final. Para los Bravos, sería histórico: buscan su primera clasificación a la Fiesta Grande desde su llegada a Primera División, mientras que los Tuzos quieren confirmar su repunte bajo el mando de Esteban Solari.

Lee también Álvaro Fidalgo reacciona con ilusión al ver la camiseta de la Selección Mexicana: “Ya veremos”

Juárez llega con la presión de haber perdido su primera oportunidad ante Xolos (3-1) en Tijuana, un golpe que evidenció sus dudas defensivas.

Por su parte, Pachuca llega fortalecido tras eliminar a Pumas con un sólido (3-1) en la fase previa, mostrando orden y pegada ofensiva. La llegada de Solari revitalizó a figuras como Oussama Idrissi, Jhonder Cádiz y Robert Kenedy, quienes ser´na claves para seguir avanzando.

Horario y canales para ver EN VIVO HOY el Play-In entre Juárez y Pachuca