Liga MX Femenil: Horario y canales para ver EN VIVO HOY la semifinal de vuelta entre Tigres y Cruz Azul

Las Tigres y el Cruz Azul se vuelven a ver las caras este domingo con el objetivo de alcanzar la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Ahora sobre la cancha del estadio Universitario, las Amazonas y las Celestes protagonizarán una auténtica batalla para quedarse con el primer boleto de la disputa por el título.

Luego de haber empatado (1-1) en el Olímpico Universitario, con goles de Barbara Olivieri y de Ana García, hoy se definirá al primer equipo que avance a la lucha por el trofeo.

De momento, la ventaja favorece a las regiomontanas, gracias a la posición en la tabla que les permite avanzar con el marcador global igualado.

Lee También América vs Chivas: Horario y canales para ver la semifinal de la Liga MX Femenil; hoy, domingo 16 de noviembre

Las dirigidas por Pedo Martínez finalizaron la Fase Regular del Apertura 2025 siendo las mejores en, prácticamente, todos los rubros.

Fueron las que más puntos sumaron (42), junto con el Pachuca, pero en solitario fueron las que más goles anotaron (60) y las que menos recibieron (11).

Además, llegan a esta semifinal de vuelta con una impresionante racha invicta: acumulan 13 juegos consecutivos sin perder (nueve victorias y cuatro empates).

Las Tigres sufrieron su última derrota el 15 de agosto de este año, cuando recibieron a las Tuzas en duelo de la Jornada 7. Es su único descalabro a lo largo de los 17 juegos de la Fase Regular y de los tres que se han disputado de la Liguilla hasta el momento.

Contra todos los pronósticos, el Cruz Azul de Diego Testas sueña con derrotar a las poderosas Amazonas y llegar a la primera final en la historia de la institución de La Noria.

A favor, La Máquina tendrá el envión anímico que obtuvo al haber eliminado al todavía monarca del futbol femenil de nuestro país, el Pachuca.

Las Celestes dejaron en el camino a las hidalguenses en los cuartos de final con un aplastante marcador global de 6-2).

Ahora, tratarán de hacer historia y jugar su primera final de la Liga MX Femenil, aunque enfrente tendrán a las Tigres, que son las más veces (seis) han levantado el título.

Lee También América vs Chivas: Horario y canales para ver la semifinal de la Liga MX Femenil; hoy, domingo 16 de noviembre

Horario y canales para ver EN VIVO Tigres vs Cruz Azul de la Liga MX Femenil