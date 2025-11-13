Liga MX Femenil: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales de ida del Apertura 2025

Este jueves arrancan las semifinales de la Liga MX Femenil del Apertura 2025, donde cuatro equipos (Tigres, Cruz Azul, América y Chivas) están a la caza de los dos boletos para disputar la gran final del balompié mexicano.

Cruz Azul se convirtió en la primera escuadra clasificada a esta fase de eliminación, luego de imponerse en una sorpresiva llave a las Tuzas del Pachuca. En el primer partido, las hidalguenses vencieron 2-1 a La Máquina como visitante, pero la gran sorpresa llegó en la Bella Airosa, donde las celestes golearon 5-0 a las campeonas del torneo pasado.

Tigres y FC Juárez fueron protagonistas de la llave más pareja de los cuartos de final. En el juego de ida, Las Amazonas sacaron una victoria de 1-0 sobre las fronterizas y para el duelo de vuelta sellaron un 0-0 que le dio el pase a las felinas.

#JugadoraTecate de los Cuartos de Final es Ana Lu Martínez. ⭐️



🗳️ Tus votos la eligieron como la mejor, además de ser 🔑pieza clave para las celestes en su pase a la Semifinal. 🤩@CervezaTecate pic.twitter.com/fd1Ti3PkwP — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 13, 2025

América consiguió su boleto tras imponerse a las Rayadas de Monterrey, llave que lucía muy atractiva y que regaló un entretenido 1-1 en la ida. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente para el partido de vuelta, donde las Águilas aprovecharon para golear 5-0 al conjunto regiomontano.

Las últimas en meterse a semifinales fueron las Chivas, quienes se impusieron al Toluca en dos juegos con un alto nivel futbolístico. En el estadio Akron, el Rebaño y las Diablas empataron 2-2, dejando la definición para la vuelta, donde las rojiblancas consiguieron un estupendo 2-0 y así continuar por la lucha del campeonato.

¿Dónde ver EN VIVO semifinales de ida de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul vs Tigres

Horario: 18:00 horas

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: canal de YouTube de la Liga MX Femenil y VIX

Chivas vs América