Los seis jugadores de la Liga MX convocados por Marcelo Bielsa para enfrentar a México

Liga MX Femenil: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales de ida del Apertura 2025

El mexicano Penta Zero Miedo genera mismas ventas que John Cena y CM Punk, según WWE Shop

Eliminatorias UEFA: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de Francia, Italia, Portugal e Inglaterra; Hoy, jueves 13 de septiembre

Chivas vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Semifinal de la Liga MX Femenil, HOY, jueves 13 de noviembre

Este jueves arrancan las semifinales de la, donde cuatro equipos (Tigres, Cruz Azul, América y Chivas) están a la caza de los dos boletos para disputar la gran final del balompié mexicano.

Cruz Azul se convirtió en la primera escuadra clasificada a esta fase de eliminación, luego de imponerse en una sorpresiva llave a las Tuzas del Pachuca. En el primer partido, las hidalguenses vencieron 2-1 a La Máquina como visitante, pero la gran sorpresa llegó en la Bella Airosa, donde las celestes golearon 5-0 a las campeonas del torneo pasado.

Tigres y FC Juárez fueron protagonistas de la llave más pareja de los cuartos de final. En el juego de ida, Las Amazonas sacaron una victoria de 1-0 sobre las fronterizas y para el duelo de vuelta sellaron un 0-0 que le dio el pase a las felinas.

América consiguió su boleto tras imponerse a las Rayadas de Monterrey, llave que lucía muy atractiva y que regaló un entretenido 1-1 en la ida. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente para el partido de vuelta, donde las Águilas aprovecharon para golear 5-0 al conjunto regiomontano.

Las últimas en meterse a semifinales fueron las Chivas, quienes se impusieron al Toluca en dos juegos con un alto nivel futbolístico. En el estadio Akron, el Rebaño y las Diablas empataron 2-2, dejando la definición para la vuelta, donde las rojiblancas consiguieron un estupendo 2-0 y así continuar por la lucha del campeonato.

¿Dónde ver EN VIVO semifinales de ida de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul vs Tigres

  • Horario: 18:00 horas
  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: canal de YouTube de la Liga MX Femenil y VIX

Chivas vs América

  • Horario: 20:07 horas
  • Lugar: Estadio Akron
  • Transmisión: Prime Video y TUBI

