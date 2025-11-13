Jets vs Patriots: Horario y canales para ver EN VIVO el TNF; hoy, jueves 13 de noviembre

La Semana 11 de la temporada 2025 en la NFL empieza con un duelo divisional en el Este de la Conferencia Americana, con la visita de los Jets de Nueva York (2-7) a los Patriots de Nueva Inglaterra (8-2), en el estadio Gillette.

We are the storm. pic.twitter.com/6KeOawRTud — New England Patriots (@Patriots) November 13, 2025

Los dirigidos por Mike Vrabel, quien se convirtió en el primer entrenador en la historia de los Pats en ganar sus cinco partidos iniciales como visitante, vienen de firmar su séptima victoria al hilo (ante los Buccaneers de Tampa Bay) y ahora buscarán aplastar a unos motivados Jets, que han dado señales de vida al ganar sus dos primeros partidos de la temporada, y de forma consecutiva.

Los líderes en el Este de la Conferencia Americana viven su mejor momento en años. Drake Maye, quien apenas está en su segunda campaña como quarterback profesional, ya es el máximo favorito a ganar el reconocimiento como el Jugador Más Valioso de la NFL, según las casas de apuesta en Estados Unidos, y sus estadísticas lo respaldan.

La tercera selección global del Draft 2024 lleva dos mil 555 yardas por aire, 19 pases de anotación y sólo cinco intercepciones. Apoyado en TreVeyon Henderson y Stefon Diggs, encabeza una ofensiva que ilusiona a sus aficionados con volver a conquistar la Americana, después de siete años, y por qué no... Con ganar otro anillo de Super Bowl.

Las únicas dos derrotas de los Pats fueron como locales y, ante el aparente resurgir de los Jets, no pueden permitirse un nuevo tropiezo en su objetivo de seguir tomando distancia de los Bills de Buffalo en la división.

Aaron Glenn, quien está en su primer año como entrenador, confesó que “esto va a ser una lucha, pero la esperamos con ansias”. Su equipo es el peor en yardas por pase y enfrentará a una de las mejores defensivas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el TNF entre Jets y Patriots este jueves 13 de noviembre?

El inicio de la Semana 11 de la NFL será transmitido en México a través de televisión de paga y plataformas de streaming.

A rivalry comes to #TNFonPrime 🔥 pic.twitter.com/KqnZ2mqH0j — NFL on Prime Video (@NFLonPrime) November 13, 2025

Jets vs Patriots

Fecha: Jueves 13 de noviembre

Hora: 19:15 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime Video y DAZN.