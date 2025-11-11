NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la semana 11?

Más Información

Este jueves arranca la semana 11 de la , en un momento crucial de la temporada en el cual muchos equipos siguen en disputa por el liderato de sus divisiones y otros por mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a Playoffs.

Incluso, dentro de la parrilla de partidos hay choques emocionantes como el Chiefs vs Broncos, el Buccaneers vs Bills y por supuesto, el Sunday Night Football entre los Lions y los Eagles, quienes vienen de firmar una sufrida victoria contra los Packers.

A continuación, les presentamos la información para que sepan los días, horarios y canales para ver cada partido de la semana 11 en la NFL.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE LA SEMANA 11 DE LA NFL EN VIVO?

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

  • New York Jets vs New England Patriots - 19:15 horas por FOX Sports

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

  • Washington Commanders vs Miami Dolphins - 8:30 horas por ViX
  • Carolina Panthers vs Atlanta Falcons - 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Tampa Bay Buccaneers vs Buffalo Bills - 12:00 horas por FOX Sports
  • Los Ángeles Chargers vs Jacksonville Jaguars - 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Chicago Bears vs Minnesota Vikings - 12:00 horas por FOX Sports
  • Green Bay Packers vs New York Giants - 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers - 12:00 horas por ViX
  • Houston Texans vs Tennessee Titans - 12:00 horas por NFL Game Pass
  • San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals - 15:05 horas por FOX Sports
  • Seattle Seahawks vs Los Ángeles Rams - 15:05 horas por FOX Sports
  • Baltimore Ravens vs Cleveland Browns - 15:25 horas por NFL Game Pass
  • Kansas City Chiefs vs Denver Broncos - 15:25 horas por Canal 9
  • Detroit Lions vs Philadelphia Eagles - 19:20 horas por ESPN y Disney+

LUNES 17 DE NOVIEMBRE

  • Dallas Cowboys vs Las Vegas Raiders - 19:15 horas por ESPN y Disney+

