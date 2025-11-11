NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la semana 11?

Más Información
Este jueves arranca la semana 11 de la NFL, en un momento crucial de la temporada en el cual muchos equipos siguen en disputa por el liderato de sus divisiones y otros por mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a Playoffs.
Incluso, dentro de la parrilla de partidos hay choques emocionantes como el Chiefs vs Broncos, el Buccaneers vs Bills y por supuesto, el Sunday Night Football entre los Lions y los Eagles, quienes vienen de firmar una sufrida victoria contra los Packers.
A continuación, les presentamos la información para que sepan los días, horarios y canales para ver cada partido de la semana 11 en la NFL.
Lee también Iker Casillas aconseja a Luis Malagón y a Raúl Rangel rumbo al Mundial de 2026
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE LA SEMANA 11 DE LA NFL EN VIVO?
JUEVES 13 DE NOVIEMBRE
- New York Jets vs New England Patriots - 19:15 horas por FOX Sports
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE
- Washington Commanders vs Miami Dolphins - 8:30 horas por ViX
- Carolina Panthers vs Atlanta Falcons - 12:00 horas por NFL Game Pass
- Tampa Bay Buccaneers vs Buffalo Bills - 12:00 horas por FOX Sports
- Los Ángeles Chargers vs Jacksonville Jaguars - 12:00 horas por NFL Game Pass
- Chicago Bears vs Minnesota Vikings - 12:00 horas por FOX Sports
- Green Bay Packers vs New York Giants - 12:00 horas por NFL Game Pass
- Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers - 12:00 horas por ViX
- Houston Texans vs Tennessee Titans - 12:00 horas por NFL Game Pass
- San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals - 15:05 horas por FOX Sports
- Seattle Seahawks vs Los Ángeles Rams - 15:05 horas por FOX Sports
- Baltimore Ravens vs Cleveland Browns - 15:25 horas por NFL Game Pass
- Kansas City Chiefs vs Denver Broncos - 15:25 horas por Canal 9
- Detroit Lions vs Philadelphia Eagles - 19:20 horas por ESPN y Disney+
LUNES 17 DE NOVIEMBRE
- Dallas Cowboys vs Las Vegas Raiders - 19:15 horas por ESPN y Disney+
Lee también El Estadio Azteca tendrá nueva estructura directiva; tendrá nuevo Director General rumbo al Mundial 2026
Noticias según tus intereses
[Publicidad]