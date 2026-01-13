Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 2 del Clausura 2026

A excepción de las Tigres y Puebla que tienen su duelo pendiente, finalizó la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con Rayadas de Monterrey a la cabeza de la tabla de posiciones.

Las Rayadas, Pachuca, Toluca y Mazatlán FC son los únicos que han ganado sus dos partidos en este arranque de la campaña; las de La Pandilla lideran por diferencia de goles.

Cruz Azul, Chivas, Pumas y las Águilas del América también mantienen el invicto aunque su segundo partido lo finalizaron con igualada.

Por su parte, Santos Laguna, Puebla, Atlas, León, Querétaro y Necaxa siguen sin sumar ningún punto en este inicio del Clausura 2026.

Así marcha la tabla tras la Jornada 2.

Los partidos de la Jornada 3

La Fecha 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil comienza el viernes 16 de enero.

Cruz Azul vs Pachuca/ 16 de enero/ 15:45 horas

Pumas vs Mazatlán FC/ 16 de enero/ 18:00 horas

Atlas vs Tijuana/ 16 de enero/ 19:00 horas

FC Juárez vs Atlético de San Luis/ 16 de enero/ 19:00 horas

León vs Tigres/ 16 de enero/ 21:06 horas

Puebla vs Toluca/ 17 de enero/ 12:00 horas

América vs Necaxa/ 17 de enero/ 17:00 horas

Querétaro vs Rayadas/ 17 de enero/ 19:06 horas

Chivas vs Santos/ 18 de enero/ 11:00 horas

