Las jugadoras de la Liga MX Femenil, el gran reflejo de las mujeres en México

Hace 10 años, eran pocas o nulas las opciones de ídolos y referentes para las niñas en el futbol femenil.

Hoy, la historia es muy diferente y la lista de nombres cada vez se hace más grande.

Para Pedro López, director técnico de la Selección Nacional Femenil, esa admiración y crecimiento de la afición por el balompié de mujeres en México se debe al compromiso de ellas en sus clubes.

“La actitud que muestran en sus partidos, ese nivel competitivo sano, no simular, no tirarse, no fingir, sino todo lo contrario. Son muy generosas en su esfuerzo y todo eso está haciendo ganar más aficionados al futbol femenil”, declaró, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

“Las niñas, cuando ven eso, ya tienen a sus referentes, y son jugadoras mexicanas. Estoy convencido de que, año con año, muchas más niñas quieren jugar al futbol y, por qué no, es un ejemplo a nivel social del valor de la mujer mexicana, y me da gusto poder estar en México”, agregó el timonel español, ya con tres años al frente del combinado tricolor.

La cultura machista que todavía prevalece en gran parte de la sociedad mexicana “es algo normal”, por lo que han pasado todos los países; sin embargo, para López, el fin de ese mal debe llegar pronto y reconoce el protagonismo de la mujer en diversos ámbitos de la vida.

“Por ese camino pasan todos los países; unos antes, otros después. Yo, como español, me fijo en la vida que llevaban mi abuela o mi madre... No es la vida que quiero para mi esposa o para una hija. Todo eso está cambiando y, además, se demuestra que —a medida que la mujer está tomando protagonismo en el entorno laboral, social, cultural, deportivo, político— aporta de manera increíble, mejorando nuestra sociedad. Es un camino que unos recorren antes y otros después, pero ojalá que la sociedad se dé cuenta más rápido”, concluyó un hombre que aporta al futbol femenil mexicano.