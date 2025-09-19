Liga MX: Cruz Azul vs Juárez EN VIVO - Jornada 9 del Apertura 2025

Mientras la noche cae en el Estadio Olímpico Universitario, la “Máquina” de Cruz Azul buscará alargar su invicto en el recinto que —desde el torneo pasado— es su hogar. Al menos, temporalmente.

En Ciudad Universitaria, los cementeros han firmado 18 partidos sin conocer la derrota: es decir, 14 victorias y cuatro empates repartidos entre la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Y este viernes, 19 de septiembre, recibirán la visita de los "Bravos" de Juárez para proteger ese carácter invicto en el Estadio Olímpico Universitario.

Ante los visitantes, las estadísticas le pertenecen a los celestes. De los últimos doce partidos entre ambas escuadras, ocho han terminado con victoria para Cruz Azul. Mientras que, en contraste, los "Bravos" solamente se han apoderado de dos solitarias victorias.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Olímpico Universitario.

Lee también Cruz Azul quiere alargar su racha invicta en el Olímpico Universitario; HOY reciben a los Bravos

Minuto a minuto Cruz Azul vs Juárez; hoy, viernes 19 de septiembre