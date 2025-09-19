Más Información

Neymar vuelve a lesionarse; se perderá el clásico vs Sao Paulo

Liga MX: Cruz Azul vs Juárez EN VIVO - Jornada 9 del Apertura 2025

Liga MX Femenil incrementa su número de audiencia en el Apertura 2025

Monterrey vs América: Los partidos en los que Anthony Martial y Allan Saint-Maximin se enfrentaron en la Premier League

Chaco Giménez evitó que Rodrigo Huescas llegara al América

Mientras la noche cae en el Estadio Olímpico Universitario, la “Máquina” de buscará alargar su invicto en el recinto que —desde el torneo pasado— es su hogar. Al menos, temporalmente.

En Ciudad Universitaria, los cementeros han firmado 18 partidos sin conocer la derrota: es decir, 14 victorias y cuatro empates repartidos entre la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Y este viernes, 19 de septiembre, recibirán la visita de los "Bravos" de Juárez para proteger ese carácter invicto en el Estadio Olímpico Universitario.

Ante los visitantes, las estadísticas le pertenecen a los celestes. De los últimos doce partidos entre ambas escuadras, ocho han terminado con victoria para Cruz Azul. Mientras que, en contraste, los "Bravos" solamente se han apoderado de dos solitarias victorias.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Olímpico Universitario.

