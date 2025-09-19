Cruz Azul quiere alargar su racha invicta en el Olímpico Universitario; HOY reciben a los Bravos

Cruz Azul tiene la mira puesta en buscar el liderato del torneo.

Nicolás Larcamón, técnico cementero, ha dejado claro que la prioridad no es romper récords, sino llegar en la mejor forma posible a la Liguilla y competir por el título. Desde que La Máquina adoptó al Olímpico Universitario como su nueva casa, el equipo no sabe lo que es perder.

Entre partidos de Liga MX, Liguilla y Concacaf, Cruz Azul acumula 18 juegos sin derrota: 14 victorias y cuatro empates. Esa racha será puesta a prueba contra Juárez, que sueña con dar la sorpresa y seguir en zona de clasificación.

El historial favorece ampliamente a los celestes. En 13 enfrentamientos previos, Cruz Azul suma nueve triunfos, dos empates y sólo dos derrotas. En el último enfrentamiento, los Bravos vencieron a La Máquina cuando el equipo era dirigido por Martín Anselmi, un recordatorio de que no hay rival accesible en la Liga MX.

Para este duelo, Larcamón contará con dos piezas clave: Ángel Sepúlveda, quien tras 20 días fuera por lesión está listo para volver y aportar su olfato goleador, que lo mantiene como uno de los líderes de la tabla de artilleros. A su lado estará Ignacio Rivero, quien, pese a haber recibido 12 puntos de sutura, está disponible.