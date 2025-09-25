Liga MX: Cruz Azul es líder invicto en el Apertura 2025 luego de 10 jornadas disputas

Luego de 10 jornadas disputadas el torneo Apertura 2025 de la Liga MX comienza a conocer a los clubes que competirán por el título al final del semestre. Con 24 de los 30 puntos disputados, Cruz Azul se ubica líder del campeonato.

La Máquina de Nicolás Larcamón — quien llegó en verano a remplazar a Vicente Sánchez — suma siete victorias y tres empates. De los siete triunfos celestes, cinco han sido ante equipos que hoy están dentro de los 11 mejores del campeonato. Los empates, por su parte, han sido ante clubes del fondo de la tabla, oportunidades que ha dejado ir Cruz Azul en el torneo.

Al conjunto capitalino lo persiguen Toluca y Monterrey con 22 unidades, América tiene 21 y Tigres con 19 está lejos de poder alcanzarlo, al menos en la Jornada 11 del Apertura 2025. El cierre de torneo para Cruz Azul es complicado pues tiene duelos clave ante clubes contendientes por el título.

La Máquina tiene tres partidos consecutivos (Xolos, América y Tigres) en contra de equipos que hoy clasificarían de forma automática a la Liguilla. Luego de una visita a Aguascalientes (Necaxa) recibirán a Monterrey, visitarán Puebla y cerrarán el torneo en calidad de local ante Pumas, en sede por confirmar.

La última vez que Cruz Azul fue líder del torneo en la fase regular fue en el Apertura 2024, en donde cayó por global de 3-0 ante Tijuana en los cuartos de final. Cruz Azul hoy presume la tercera mejor ofensiva del torneo con 21 tantos, solo por debajo de Toluca (28) y Monterrey (22) y pese a tener un estilo sobrio de juego, el conjunto celeste llegará a la Jornada 11 como líder invicto del campeonato.