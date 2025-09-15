Liga MX: Clásico Nacional entre América y Chivas se vuelve el partido más visto de 2025

América y Guadalajara disputaron este fin de semana una edición más del Clásico Nacional, un juego lleno de pasión que, luego de noventa minutos, terminó con triunfo rojiblanco (1-2).

El partido, que vio a los tapatíos mostrar una de sus mejores versiones bajo la era de Gabriel Milito, significó un hecho importante para la Liga MX al convertirse en el partido más visto de 2025.

De acuerdo con información compartida por TelevisaUnivision, las acciones en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes fueron vistas por 18.2 millones de personas, una cifra que muestra el poder del deporte en nuestro país.

La cifra compartida por la televisora cobra mayor relevancia al considerar que, en ese mismo día y horario, el partido —marcado en el calendario de los aficionados— competía con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford, transmitida por Netflix.

El Clásico América 🆚 Chivas se convirtió en el partido de fase regular más visto de la #LigaMX en 2025, con 18.2 millones de personas vibrando con cada jugada y gol. ⚽🔥



— TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) September 15, 2025

La presencia del América no es novedad como uno de los equipos más vistos de México, al estar presente en 6 de los 10 partidos más vistos del Clausura, confirmando su poder de convocatoria.