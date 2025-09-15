Más Información

NFL: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 3?

NFL: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 3?

Liga MX: Clásico Nacional entre América y Chivas se vuelve el partido más visto de 2025

Liga MX: Clásico Nacional entre América y Chivas se vuelve el partido más visto de 2025

Donald Trump llama "afeminado" al futbol americano por el nuevo kickoff de la NFL

Donald Trump llama "afeminado" al futbol americano por el nuevo kickoff de la NFL

Marco Antonio 'Gato' Ortiz presume fotografía con ídolo del América: “Cuídate de los expertos”

Marco Antonio 'Gato' Ortiz presume fotografía con ídolo del América: “Cuídate de los expertos”

Diablos Rojos: Trevor Bauer envía mensaje a los bicampeones de la LMB; "la Nación Escarlata está orgullosa"

Diablos Rojos: Trevor Bauer envía mensaje a los bicampeones de la LMB; "la Nación Escarlata está orgullosa"

América y Guadalajara disputaron este fin de semana una edición más del Clásico Nacional, un juego lleno de pasión que, luego de noventa minutos, terminó con triunfo rojiblanco (1-2).

El partido, que vio a los tapatíos mostrar una de sus mejores versiones bajo la era de Gabriel Milito, significó un hecho importante para la Liga MX al convertirse en el partido más visto de 2025.

Lee también

De acuerdo con información compartida por TelevisaUnivision, las acciones en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes fueron vistas por 18.2 millones de personas, una cifra que muestra el poder del deporte en nuestro país.

La cifra compartida por la televisora cobra mayor relevancia al considerar que, en ese mismo día y horario, el partido —marcado en el calendario de los aficionados— competía con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford, transmitida por Netflix.

Lee también

La presencia del América no es novedad como uno de los equipos más vistos de México, al estar presente en 6 de los 10 partidos más vistos del Clausura, confirmando su poder de convocatoria.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios