Liga MX: Chivas vs León EN VIVO - Jornada 9 del Clausura 2026

Este miércoles, Chivas y León disputarán la novena fecha del torneo Clausura 2026. Un partido pendiente en el calendario del balompié mexicano, ya que —a principios de marzo— el Estadio Akron estuvo ocupado porque se disputó la Copa de Leyendas entre figuras del Real Madrid y Barcelona.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido. Mismo que podrá verse a través de la señal de Amazon Prime Video.

Universal Deportes 07:28 PM Alineaciones de Chivas y León confirmadas para el partido

Universal Deportes 07:08 PM Chivas ya se encuentra en el Estadio Akron para disputar la Jornada 9 del Clausura 2026

Lee también Pumas le arrebata la victoria a Cruz Azul en Ciudad Universitaria con mucha garra

Festejo del León en el segundo gol. FOTO: IMAGO7

¿Cómo llegan Chivas y León al partido de la Jornada 9 del Clausura 2026?

Si triunfa en la novena fecha del torneo, Chivas podría recuperar el liderato del Clausura 2026. Una victoria permitiría que la escuadra rojiblanca alcance los 27 puntos. En ese escenario, superarían a Toluca y Cruz Azul en la tabla de posiciones del certamen.

Los dirigidos por Gabriel Milito llegarán a este encuentro después de dar un golpe de autoridad (3-0) ante Santos Laguna, el equipo que se encuentra en el sótano del Clausura 2026.

En contraste, la “Fiera” de León jugará sin Ignacio Ambriz como su director técnico. Después de la goleada (0-3) que los esmeraldas sufrieron ante los “Xolos” de Tijuana, “Nacho” Ambriz decidió renunciar del banquillo: “Quiero mucho a la institución y creo que hago más mal quedándome que tomar este paso”, sentenció en conferencia de prensa.

El paso irregular de León coloca al equipo hasta el quinceavo lugar de la tabla general, alejado por siete puestos de la zona de la Liguilla.

Lee también Cruz Azul no quiere exceso de confianza ante Rayados; Larcamón elogia a su equipo, lo considera “bárbaro”