Nicolás Larcamón dejó atrás el duelo ante Pumas y ya piensa en Rayados.

En Cruz Azul saben que un error podría complicar el sueño en la Concacaf Champions Cup.

La ventaja de 3-2, conseguida en el Gigante de Acero, ayuda, pero en La Noria nadie se confía.

La Máquina enfrentará a Monterrey en la vuelta de los octavos de final, duelo que se disputará en el estadio Cuauhtémoc.

Antes del partido, Larcamón destacó el gran momento que vive su equipo y la racha positiva que mantiene en este semestre.

“El equipo está bárbaro, tiene una inercia competitiva de triunfo. Venimos de 13 partidos con 11 victorias y dos empates, pero siempre con la conciencia de validarlo partido a partido”.

El técnico argentino también resaltó la responsabilidad del plantel. Confía en que el equipo mantendrá el nivel en ambos torneos, gracias al compromiso que han mostrado los jugadores durante el semestre.

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“El nivel de responsabilidad y profesionalismo de los chicos es espectacular. Confío en que va a ser así hasta el desenlace del semestre”.

A pesar de la ventaja en el marcador global, Larcamón no piensa especular. Para el entrenador, la serie debe afrontarse como si estuviera igualada desde el inicio.

“Esperamos un partido complejo que va a venir con sus armas a tratar de revertir la serie. Lo asumimos como si estuviera cero a cero y con la ambición de ganar el partido y la serie, de desarrollar a lo largo de los 90, 100 minutos que dure el partido nuestra propuesta, nuestra identidad de juego y, a partir de ahí, no pensar en otra cosa que no sea imponer condiciones como siempre pretendemos hacerlo”.

Sobre la posibilidad de pensar en el bicampeonato de Concacaf, el estratega considera que todavía es pronto para hablar de coronaciones. Su enfoque está puesto en el presente y en avanzar paso a paso.

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“Es muy prematuro hablar de una coronación cuando recién estamos en instancia de octavos de final, creo que esas cosas tienen más que ver con una cuestión más mediática. Hoy estamos en octavos de final y debemos ir semana a semana, partido a partido”.

¿Bicampeonato, es obligación?



Nicolás Larcamón no piensa en el título y enfatiza que van partido a partido. pic.twitter.com/OPlTWLfTEj — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 16, 2026

¿Cuándo regresa Kevin Mier y Rodolfo Rotondi?

En cuanto a las bajas, Kevin Mier aún no regresa al arco celeste. El colombiano ya entrena con el primer equipo, pero su vuelta tomará más tiempo. Andrés Gudiño será el titular ante Rayados.

“Valorarlo para lo que es el último partido antes del receso, mismo el amistoso que tenemos previsto para el receso”.

Rodolfo Rotondi tampoco estará disponible para este compromiso. El argentino todavía presenta molestias, por lo que Cruz Azul deberá afrontar esta serie sin una de sus piezas habituales en el ataque.

“Nosotros creemos que quizás para este partido difícilmente pueda ser del once, pero confío que no se va a perder mucho de lo que tiene que ver con los compromisos que se nos vienen en el calendario”, sentenció.