Liga MX: Campeón del futbol mexicano viaja a Kenia para ayudar a jóvenes y niños

Igor Lichnovsky, quien hace una semana levantó junto a las Águilas del América el título número catorce de la institución en el Estadio Azteca ante Tigres.

Continúa demostrando su calidad humana y de inmediato en el inicio de sus vacaciones viajó a África para sumar su apoyo y ayudar a decenas de niños y jóvenes.

El defensor, quien hace unos días anunció su continuidad con el equipo azulcrema viajó a Kenia, lugar en el que se encuentra ayudando a una comunidad en la creación de un estadio.

"Hemos decidido reparar este campo y levantar un mini estadio a esta comunidad para seguir sembrando sueños y esperanza a quienes creen que para ellos no existe esa posibilidad", compartió en redes sociales.

Lichnovsky, además añadió que la ayuda a la zona inició hace seis meses, llevando agua potable a la zona con la intención de sumar a un lugar olvidado por los gobernantes.

"Ahora podemos llevar vida acercando la posibilidad de desarrollarse en el deporte, no con el único fin de ser grandes profesionales, sino con el fin de formar grandes personas que puedan llegar a ser grandes deportistas e inspirar a una zona que está olvidada por sus gobernantes y responsables. Podría decir de mi, que existe un pequeño grupo de personas que descubren lo que TIENEN QUE HACER en esta vida, es un fuego, algo que las obsesiona, algo que si no hacen las lleva directo a la demencia, y no se si es suerte o no descubrirlo, pero YO SOY UNO DE ELLOS", finalizó.