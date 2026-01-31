Más Información

Raphael Veiga aterriza en México para reforzar al América: "Estoy en el más grande"

Liga MX: Atlético San Luis vs Chivas – EN VIVO – Jornada 4 – Clausura 2026

Álvaro Fidalgo se va del América para regresar a Europa; no fue convocado contra Necaxa

Liga MX: América vs Necaxa EN VIVO - Jornada 4 del Clausura 2026

Germán Berterame habló en su llegada al Inter Miami: "Es un placer coincidir con Messi"

Las Chivas de Gabriel Milito visitan esta tarde al Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, con el objetivo de mantener el estupendo paso con el que inició el Clausura 2026.

El equipo rojiblanco quiere conseguir su cuarto triunfo consecutivo, lo que tratará de imponerse a las potosinos en condición de visitante.

El Rebaño ya venció al Pachuca, al FC Juárez y al Querétaro y ahora busca a su siguente víctima para conservar su racha perfecta y sumar 12 de 12 puntos posibles.

La escuadra tapatía tratará de mantenerse en lo más alto de la tabla general del futbol mexicano, sobre todo porque el Cruz Azul le sigue los pasos muy cerca, tras su triunfo (3-4) sobre el FC Juárez.

Las Chivas tendrán enfrente un rival que cuenta con cuatro unidades de las nueve que se han disputado, gracias a su triunfo ante el América y su empate con el Tijuana.

Sigue aquí el minuto a minuto del Atlético San Luis vs Chivas

