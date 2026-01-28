Gabriel Milito va por marca histórica con las Chivas

En Chivas los arranques de torneo no son un dato menor. En la historia de los torneos cortos de la Liga MX, comenzar ganando marca tendencia y también pone el contexto de lo que está logrando hoy en día Gabriel Milito.

En poco más de 25 años de torneos cortos, solamente un técnico en la historia del Guadalajara ha logrado ganar los primeros cuatro partidos de un torneo.

Ese antecedente se remonta al Bicentenario 2010, cuando José Luis Real firmó un inicio perfecto contra todo pronóstico: cuatro victorias en la misma cantidad de apariciones de arranque, como parte de una racha histórica de ocho triunfos consecutivos. Ese sigue siendo, hasta hoy, el mejor arranque de torneos cortos en la historia de Chivas.

Desde entonces, ningún entrenador ha podido repetir ese 4 de 4 en el arranque.

Sin embargo, hay técnicos que se han quedado muy cerca. En los registros recientes, tres entrenadores han logrado iniciar el torneo con tres victorias consecutivas, pero sin alcanzar la cuarta.

Por allá en 1997, Ricardo Ferreti arrancó con tres triunfos ante Celaya, Atlas, Tecos y contra el América cayó.

José Saturnino Cardozo fue otro, en el Clausura 2019, ganó sus primeros tres partidos antes de caer en la jornada cuatro; Veljko Paunovic, en el Apertura 2023, también arrancó con tres triunfos consecutivos y dejó puntos en la cuarta fecha.

Ahora Gabriel Milito en el Clausura 2026, suma tres victorias en la misma cantidad de encuentros disputados en el arranque del torneo, y está a un solo triunfo de igualar al “Güero” Real con cuatro.

Ganar tres partidos al inicio ya es poco común en el Guadalajara y ganar cuatro, sólo ha ocurrido una vez.

Hoy, Milito no sólo tiene a Chivas con paso perfecto en el arranque, también está la posibilidad real de igualar una marca histórica que no se toca desde 2010. El próximo partido ante el San Luis no es uno más. Es una oportunidad de entrar a los libros de historia del club… desde un arranque del torneo corto.

