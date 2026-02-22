León vs Santos EN VIVO - HOY - Jornada 7 - Clausura 2026 - Liga MX

La actividad sabatina de la Liga MX continúa su curso con el partido del León frente Santos en la Jornada 7 del Clausura 2026 en el Nou Camp, casa del cuadro guanajuatense.

El cuadro local está viviendo momentos complicados en esta campaña, sumando una victoria, un empate y cuatro derrotas, por lo que se encuentran en la posición 16 de la clasificación.

En su duelo pasado, los Esmeraldas cayeron 1-0 frente a los Rayados de Monterrey en su visita al Estadio BBVA, sumando así su tercer descalabro en fila.

Por su parte, Santos se coloca cómo el peor equipo de la campaña con solamente un punto de 21 posibles. El cuadro lagunero quiere cortar su mal momento contra un rival que, en el papel luce como él, pero los Guerreros suman poco más de dos años sin ganar como visitante.

¿Dónde ver el León vs Santos EN VIVO?

Este encuentro está disponible únicamente en Fox One.

León vs Santos MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 07:08 PM Minuto 3- ¡Goooool! Daniel Arcila abre el marcador para León