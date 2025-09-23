León vs Mazatlán - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

Esta noche el León enfrenta al Mazatlán por la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Con 11 puntos, la Fiera busca una victoria que los meta en la zona de clasificación vía Play-In, mientras que los Cañoneros, con 7 unidades, aspiran a dar un golpe sorpresivo de visitante para acercarse a los mismos puestos.

Los esmeraldas arrastran una racha de dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, producto de un empate contra Tigres y una humillante goleada en la frontera contra el Tijuana, por lo que buscan volver al rumbo del triunfo en su casa y con su gente.

Por su parte, el Mazatlán no gana desde la jornada 2 del campeonato, desde entonces ha sumado 4 derrotas y tres empates.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del encuentro.

