León vs Mazatlán - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

León vs Mazatlán - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

Esta noche el León enfrenta al Mazatlán por la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la .

Con 11 puntos, la Fiera busca una victoria que los meta en la zona de clasificación vía Play-In, mientras que los Cañoneros, con 7 unidades, aspiran a dar un golpe sorpresivo de visitante para acercarse a los mismos puestos.

Los esmeraldas arrastran una racha de dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, producto de un empate contra Tigres y una humillante goleada en la frontera contra el Tijuana, por lo que buscan volver al rumbo del triunfo en su casa y con su gente.

Por su parte, el Mazatlán no gana desde la jornada 2 del campeonato, desde entonces ha sumado 4 derrotas y tres empates.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del encuentro.

